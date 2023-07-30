Окупанти перетворили ЗАЕС на "ядерну фортецю": мер Енергодара описав ситуацію на станції

Дмитро Орлов прокоментував ситуацію на ЗАЕС, яку тимчасово окупували росіяни. За його словами, загарбники ховають особовий склад, техніку та боєприпаси у периметрі станції.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що росіяни 6 разів знеструмлювали ЗАЕС. Це дуже ризиковано, такі дії окупантів можуть привести до радіаційної катастрофи.

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Що відбувається на ЗАЕС

За словами Орлова, російські загарбники проводять на території станції певні ротації. Фіксується переміщення ворожої техніки та живої сили противника. Водночас міський голова зазначив, що не бачив з боку окупантів якихось конкретних підготовчих дій для наступу.

Але те, що вони замінували весь периметр станції й узбережжя, – факт, давно доведений інспекторами МАГАТЕ, які повідомляли, що поблизу щось постійно детонує. Це дикі тварини, які потрапляють на розтяжки,

– пояснив він.

Міський голова заявив, що в тимчасово окупованому Енергодарі та на ЗАЕС багато росіян. Загарбники прикриваються периметром ядерного об’єкта, бо знають, що ЗСУ не битимуть по станції. Вони перетворили Запорізьку АЕС на величезну військову базу.

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Військовий оглядач Давид Шарп раніше у коментарі 24 Каналу оцінив вірогідність російського теракту на станції. На його думку, такий розвиток подій є малоймовірним, бо нова техногенна катастрофа дасть Росії величезні мінуси.

Міністр енергетики Герман Галущенко має іншу думку. Не так давно він попередив, що встановлені росіянами міни на ЗАЕС можуть вибухнути будь-якої миті. Голова Міненерго також заявив, що окупанти повністю відключили Україну від систем моніторингу безпеки на станції.

Нагадаємо, представник ГУР МО Андрій Юсов зазначав, що небезпека на ЗАЕС залишатиметься, доки Україна не поверне контроль над станцією. Розвідник назвав переведення четвертого енергоблока в режим гарячого зупину абсолютним порушенням норм безпеки та підвищенням ставок Росією своїй небезпечній грі.