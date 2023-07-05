Якщо очікували – цього не станеться: навіщо росіяни залякують підривом ЗАЕС

Російські окупанти останнім часом взялися активно залякувати провокаціями на Запорізькій атомній електростанції. Загалом є три складові, які загарбники можуть використати у найзручніший для них час.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він не виключає, що окупанти щось таки використають, аби звинуватити Україну.

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Чому росіяни можуть скоїти теракт на ЗАЕС

Гетьман зазначив, що всі очікували, що вночі 5 липня росіяни підірвуть Запорізьку АЕС. Наразі є повідомлення, що станція працює умовно в штатному режимі, не було зафіксовано переміщення людей та російських військ.

Якщо всі цього очікували – то цього точно не буде,

– сказав майор запасу.

Водночас він не виключає, що таке може статися у майбутньому. Загалом є декілька сценаріїв, як окупанти можуть це зробити. До того ж є три складові, які росіяни можуть використати у найзручніший для них час – політична, економічна й військова.

Яка мета окупантів

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Військовий експерт пояснив, що військова складова – це спроба зробити радіоактивне забруднення місцевості, щоб призупинити наступальні дії наших військ.

Економічна складова полягає в тому, щоб зруйнувати потужну частину нашої енергетичної структури, адже Запорізька станція є найбільшою АЕС в Європі.

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Щодо політичної складової, то, за його словами, перед відходом і можливою передачею ЗАЕС під контроль МАГАТЕ окупанти можуть зробити там якусь руйнацію, щоб звинуватити Україну. Так вони спробують показати всьому світу, що ми ненадійний партнер.

Є великі сумніви, що вони (росіяни – 24 Канал) просто так передадуть станцію, нічого там не зруйнувавши, не пошкодивши,

– вважає Гетьман.

Тобто, припускає він, щось окупанти таки використають, навряд чи вони просто вийдуть із Запорізької АЕС.

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