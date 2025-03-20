Хороша формула, – в ОП роз'яснили пропозицію Трампа передати у власність США українські АЕС

Президент США Дональд Трамп припустив, що якщо Вашингтон контролюватиме українські АЕС, це стане найкращим захистом для цих об'єктів. Ймовірно, йдеться про присутність американських фахівців на Запорізькій АЕС та спільне управління з Україною.

Трамп сподівається, що росіяни не наважаться атакувати станцію, якщо на ній буде присутній американський персонал. Як зазначив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у розмові з 24 Каналом, це, принаймні на певний час, забезпечить ЗАЕС додатковий захист від обстрілів.

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Що відомо про долю інших АЕС

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що під час розмови з Дональдом Трампом обговорювалося питання повернення Запорізької АЕС під юрисдикцію України. Зокрема, йшлося про можливе спільне управління станцією та розгляд різних форматів співпраці. Ймовірно, буде створено спеціальний фонд за участі американської сторони.

Це хороша формула. Вона дозволить (зараз скажу із сарказмом) пояснити Росії, чому вони нарешті віддали те, що вкрали в України. Щодо інших станцій, поки не розумію, як вони обговорювалися,

– зазначив Подоляк.

За таким сценарієм, на ЗАЕС буде працювати персонал з американським громадянством, що, ймовірно, знизить ризик атак з боку Москви, принаймні на деякий час. Як зазначив Подоляк, навіть у короткостроковій перспективі дружніх відносин між США та Росією не буде.

Це конфліктність, вона природна для відносин між цими двома державами,

– підкреслив він.

Загалом, Путін намагатиметься створити враження, що готовий йти на поступки Трампу. Він висловлював бажання відмовитися від 30-денного перемир'я, але не робив цього прямо. Всі перемови Білого дому з Кремлем свідчать, що Росія не готова виконати пропозицію про припинення вогню.

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Путін продовжує загравати з Америкою, адже без цього Росія не має перспектив. Тому Трамп вважає, що якщо США будуть присутні на ЗАЕС, росіяни навряд чи знову атакуватимуть її.