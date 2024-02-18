Розмазані по всій лінії фронту, – ЗСУ про становище військ окупантів на Запорізькому напрямку

У мережі з'явилася інформація, що росіяни активізували свої зусилля на Запорізькому напрямку. Попри заяви пропагандистів, російські війська на цьому напрямку жодних успіхів не мають.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Він наголосив, що ситуація на Запорізькому напрямку стабільна, передає 24 Канал.

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Лиховій розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку

Капітан зазначив, що втрати позицій Збройних Сил України, зокрема на Запорізькому напрямку, щодо чого, як кажуть певні ЗМІ, є деяка активізація, наразі наші захисники не допустили.

Ворог зазнає значних втрат,

– підсумував Лиховій.

Речник також повідомив, що на Запорізькому напрямку російські війська "розмазані" вздовж усієї лінії фронту, що мінімізує загрозу на цій ділянці. Лиховій також спростував заяви про "подвійну перевагу" противника та можливий наступ на Запоріжжя.

ЗСУ відбили всі атаки ворога на Запорізькому напрямку

У Генштабі ЗСУ 18 лютого у своєму звіті розповіли, що на Запорізькому напрямку окупанти 13 разів безуспішно намагалися атакувати позиції наших військ. Зокрема, ворожа армія зосередилася західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Крім того, в оперативному командуванні "Захід" також зауважили, що 17 лютого українським військовим вдалося знищити 18 одиниць техніки окупантів, з них 3 танки. Окрім цього, близько 70 росіян було остаточно ліквідовано, ще 80 очікують стали "трьохсотими" і чекають свій "квиток на концерт Кобзона".

Військові наголосили, що в ворожому наступі було залучено 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника. Однак попри це все окупантам все одно не вдалося просунутися на цьому напрямку.

А загалом цього дня наші захисники ліквідували ще 1 080 російських загарбників. Окрім того, українські військові знищили 3 ворожі літаки та десятки іншої техніки ворога на фронті.