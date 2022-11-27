"Дуже спокусливий напрям": аналітик пояснив проблеми контрнаступу на південь від Запоріжжя

Дуже спокусливим напрямом для подальшого просування ЗСУ є Запорізький. Однак перед тим, як розпочати рух цією ділянкою слід вирішити 2 проблеми.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт і аналітик Андрій Харук. Раніше повідомлялось про те, що росіяни перекидають техніку на Запорізький напрямок.

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Питання флангів

Харук зазначив, що однією з проблем, яку треба вирішити перед просуванням ЗСУ на південь на Запорізькому напрямку – це проблема флангів. Адже з лівого боку буде Донецький напрямок росіян, а з правого – лівобережжя Херсонщини.

Російські війська так будуть повернуті в бік українських,

– зауважив військовий експерт.

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Питання ППО й захисту від авіації

Він продовжив, що ще один нюанс для просування ЗСУ вперед на цьому напрямку – протидія російській авіації. Так, окупанти використовують її не так активно, адже лінія фронту прикрита системами ППО. Однак при прориві вперед ударне угруповання залишиться без стаціонарних систем ППО.

"Тому треба насичувати наші угруповання достатньо мобільними засобами ППО. Не лише ПЗРК, а й більш серйозними засобами здатними боротись проти російської авіації. Кількісно російська авіація переважає нашу, попри ті втрати, яких вона зазнала за 9 місяців війни", – наголосив військовий аналітик.

За його словами, ці проблеми перебувають у полі зору нашого командування. Нейтралізація флангів і захист повітря – це ті питання, які слід розв'язати перед імовірним наступом.

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