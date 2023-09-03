З'явилися нові крематорії, – Іван Федоров розповів про проблеми росіян на Запорізькому напрямку
Інтенсивність бойових дій на Запорізькому напрямку зростає. Про це свідчить, зокрема, ліквідація ворога. Вона продовжується як на лінії фронту, Токмаку, Молочанську та Василівці, так і там, де ворог думав, що в нього "глибокий тил" – у Мелітополі та Бердянську.
Про це 24 Каналу розказав мер Мелітополя Іван Федоров, зауваживши, що також росіян ліквідовують у "надглибокому тилу" – на узбережжі Азовського моря – у Кирилівці та Генічеську. Він додав, що майже щодня там лунають вибухи.
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"Ліквідація окупантів продовжується і за тим фактором, що з'являються нові й нові мобільні крематорії. З'являються нові й нові укриття, куди вони звозять своїх "двохсотих" та "трьохсотих", – розповів Федоров.
Так, наприклад, до мобільного крематорію в селищі Пришиб окупанти цього тижня пристосували свинарник. Туди звозять "Уралами" тіла "двохсотих" загарбників, а потім звідти йде чорний дим.
Як триває ліквідація ворога: дивіться відео
Проблеми з провізією
Окрім того, у ворога з'являються проблеми з логістикою. Адже російські військові вже почали скаржитися, що їм невчасно поставляють провізію. Тому окупанти пішли по будинках та квартирах забирати продукти в людей.
Також триває ліквідація фейкових "штабів" та "виборчих комісій" на тлі псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.
У Кам'янці-Дніпровській було ліквідовано "штаб", де збиралося щонайменше 30 представників із різних фейкових "виборчих комісій". Саме під час їхніх "зборів" щось сталося, щось запалало,
– зауважив мер Мелітополя.
Втрати ворога
- Українська армія продовжує ліквідовувати загарбників. Лише за минулу добу, 2 вересня, "квитки на концерт Кобзона" отримали ще 600 окупантів.
- Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України у російській армії стало менше на 264 660 військових.
- Протягом 2 вересня українські захисники знищили 5 ворожих танків, 12 бойових броньованих машин та 22 артилерійських установки.
- Менше в окупантів стало на 3 РСЗВ, 1 систему ППО та 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня. А ще – на 59 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також на 6 машин спецтехніки.
- За даними Forbes, лише за серпень ЗСУ знищили техніки росіян на 1,2 мільярда доларів.