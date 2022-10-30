Кадирівці скаржаться місцевим на окупованій частині Запорізької області: що розповідають
Росія продовжує стягувати війська на окуповані території України. Зокрема, у Запорізьку область прибула нова група кадирівців.
Про це розповів кореспондент 24 каналу із Запоріжжя. Підлеглі Рамзана Кадирова розгорнулися у районі сіл Михайлівка – Роздол – Пришиб.
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Ця група чеченців має виконувати роль загороджувального загону для російських військових підрозділів, які дислокуються в районі Василівки.
На що кадирівці жаліються жителям Запорізької області
Кадирівці виявилися дуже комунікабельними й охоче йдуть на контакт з місцевими. Вони настільки втратили відчуття реальності, що навіть жаліються людям на своє "нелегке" життя.
За словами місцевих жителів, кадирівці поскаржилися їм на цілу низку проблем.
- У російській армії є велика кількість дезертирів, яких чеченці змушені ловити.
- У кадирівців виник конфлікт з військовими з Бурятії та Росії.
- Посіпаки Рамзана Кадирова називають росіян боягузами.
- Також кадирівці жаліються, що їм незручно воювати в українських степах.
Між окупантами виникла стрілянина
У середовищі російських військ на окупованій території Запоріжжя постійно виникають конфлікти. Кілька днів тому виникла стрілянина, внаслідок якої серед окупантів – двоє "двохсотих" та четверо "трьохсотих".
Точна причина перестрілки невідома. Можливо, окупанти пострілялися через матеріальні блага чи просто випили забагато горілки.
Не виключено, що це міг бути й конфлікт на національному ґрунті. Однак чим більше таких випадків, тим краще для України,
– сказав кореспондент із Запоріжжя.
У Запорізькій області кадирівці скаржаться на важке життя: дивіться відео
Проблеми російської армії: коротко
- Країна-агресорка зазнає шалених втрат у війні з нашою державою. Водночас медична авіація та інфраструктура Росії не готові до такої кількості поранених окупантів.
- Як розповів військовий експерт Олег Жданов, усі медичні заклади Бєлгородської області країни-агресорки повністю забиті російськими військовими.
- Мобілізовані росіяни, наслухавшись "казочок" від своєї пропаганди, летять на фронт в Україні. Однак після першої ж невдалої атаки вся мотивація зникає.
- Як повідомили в Інституті вивчення війни, у російської армії є серйозні проблеми із особовим складом. На деяких напрямках окупанти відмовляються займати свої позиції – командири благають їх це зробити.