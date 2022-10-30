Кадирівці скаржаться місцевим на окупованій частині Запорізької області: що розповідають

Росія продовжує стягувати війська на окуповані території України. Зокрема, у Запорізьку область прибула нова група кадирівців.

Про це розповів кореспондент 24 каналу із Запоріжжя. Підлеглі Рамзана Кадирова розгорнулися у районі сіл Михайлівка – Роздол – Пришиб.

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Ця група чеченців має виконувати роль загороджувального загону для російських військових підрозділів, які дислокуються в районі Василівки.

На що кадирівці жаліються жителям Запорізької області

Кадирівці виявилися дуже комунікабельними й охоче йдуть на контакт з місцевими. Вони настільки втратили відчуття реальності, що навіть жаліються людям на своє "нелегке" життя.

За словами місцевих жителів, кадирівці поскаржилися їм на цілу низку проблем.

У російській армії є велика кількість дезертирів, яких чеченці змушені ловити.

У кадирівців виник конфлікт з військовими з Бурятії та Росії.

Посіпаки Рамзана Кадирова називають росіян боягузами.

Також кадирівці жаліються, що їм незручно воювати в українських степах.

Між окупантами виникла стрілянина

У середовищі російських військ на окупованій території Запоріжжя постійно виникають конфлікти. Кілька днів тому виникла стрілянина, внаслідок якої серед окупантів – двоє "двохсотих" та четверо "трьохсотих".

Точна причина перестрілки невідома. Можливо, окупанти пострілялися через матеріальні блага чи просто випили забагато горілки.

Не виключено, що це міг бути й конфлікт на національному ґрунті. Однак чим більше таких випадків, тим краще для України,

– сказав кореспондент із Запоріжжя.

У Запорізькій області кадирівці скаржаться на важке життя: дивіться відео

Проблеми російської армії: коротко