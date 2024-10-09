"Йдеться не про членство": Зеленський зробив гучну заяву про Україну в НАТО

Президент Зеленський наголосив, що очікує на запрошення України до НАТО зараз. Глава держави підкреслив, що це дуже важливо для посилення політичної позиції нашої країни.

Під час пресконференції на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа" президент Зеленський пояснив, що чекає на перший крок від НАТО, а саме запрошення нашої країни до Альянсу, передає 24 Канал.

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Це лише запрошення, а не членство

Глава держави наголосив, що йдеться не про повноцінне членство в НАТО, а про запрошення, яке дозволить посилити політичну і дипломатичну позицію України перед майбутніми переговорами.

І це запрошення Україна потребує вже зараз, а не після війни, через 10 чи 30 років.

Зеленський зауважив, що цілком розуміє скептичні настрої низки країн щодо членства України в НАТО під час війни. Однак йдеться про запрошення. Президент вважає, що ті, хто проти того, аби запросити нашу країну в НАТО зараз, буде проти її членства в Альянсі після війни.

Політик додав, що він хоче бачити від союзників реальних кроків. Якщо партнери справді прагнуть перемоги України, справедливого закінчення війни, тоді, впевнений президент, вони підтримають наші пропозиції. "Запрошення є частиною цих пропозицій", – додав Зеленський.

До слова, президент відреагував на зрив "Рамштайну", на якому, як очікувалося, повинні були бути ухвалені важливі рішення по Україні.