Байден може допомогти Україні із запрошенням в НАТО, але є вагомий нюанс

В найближчих планах президента України ініціювати розмову з чинним лідером США Байденом. Темою бесіди має стати запрошення України в НАТО. Однак навіть якщо б Україна його зараз отримала, практичного результату від цього, ймовірно, не досягла б.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зазначивши, що необхідні гарантії від НАТО в разі продовження війни Україна нині від цього запрошення не отримає.

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Важливість договору щодо безпеки України

Зі слів Огризка, Кремль на можливе запрошення України вступити в Альянс, ймовірно, що відреагує ще одним "Орешником". Таке рішення США, на його думку, стане додатковим елементом підвищення рівня роздратованості Росії.

Якщо ми хочемо отримати практичний результат, тоді замість запрошення в НАТО чи паралельно з ним Україна зараз має підписати із США договір, текст якого вміститься на двох сторінках з відповідними зобов'язаннями Сполучених Штатів щодо гарантій безпеки,

– наголосив Огризко.

Тоді, на думку Огризка, можна було б розглядати можливість зупинити бойові дії на лінії розмежування, а Україні при цьому США забезпечили б охорону.

З його слів, коли Путіна не стане чи відбудуться певні зміни в Кремлі, тоді Україна може стати на шлях повернення своїх територій мирним способом.

Будемо йти шляхом примусу Росії сплачувати репарації та контрибуції, але жодних санкцій з Росії знімати не можна. Це вже буде інша історія. Однак, якщо немає нині ключового моменту, який полягає в реальній гарантії безпеки України, то це все політичні марення,

– підсумував Огризко.

Нагадаємо, Франція і Велика Британія заговорили про ймовірність відправити війська на територію України для її безпеки в разі, якщо буде передбачена угода про припинення вогню. Іноземні солдати слідкуватимуть за дотриманням цих можливих домовленостей. Однак такі обговорення ведуться не на рівні НАТО, а між окремими європейськими країнами.