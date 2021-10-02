Запросила фракція, – Татаров прибув до Трускавця на з'їзд "слуг"

На з'їзд "Слуги народу" до Трускавця прибув заступник голови Офісу Президента Олег Татаров. Він розповів, що приїхав, аби поспілкуватися з людьми.

Татаров заявив, що не пригадує, хто саме його запросив. Це відбувалося через помічників.

Зауважте Татаров досі має статус підозрюваного, але справу в суд не передали – ЦПК

Не пам'ятаю (хто саме запросив – 24 канал), через помічників запрошували. Сказали, що є можливість прибути, якщо є бажання, от я зараз прибув,

– зауважив Татаров.

Зеленський вилетів до Трускавця

Президент Володимир Зеленський вже вилетів до Трускавця, щоб зустрітися зі "слугами". Відповідну інформацію оприлюднив очільник фракції Давид Арахамія.

До Трускавця Зеленський прибуде близько 13:00.

За словами Арахамії, у президента є "програмний виступ про те, куди та як ми йдемо".

"Слуга народу" Олена Мошенець заявила, що нардепи очікують на серйозну та конструктивну розмову з президентом. Наразі не усі міністерства працюють ефективно. Є й інші проблеми.

Саме тому, за словами політикині, "президент має дати турбокопняка".