Запросила фракція, – Татаров прибув до Трускавця на з'їзд "слуг"

2 жовтня 2021 , 11:32
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Джерело:

"Радіо Свобода"

На з'їзд "Слуги народу" до Трускавця прибув заступник голови Офісу Президента Олег Татаров. Він розповів, що приїхав, аби поспілкуватися з людьми.

Татаров заявив, що не пригадує, хто саме його запросив. Це відбувалося через помічників.

Зауважте Татаров досі має статус підозрюваного, але справу в суд не передали – ЦПК

Не пам'ятаю (хто саме запросив – 24 канал), через помічників запрошували. Сказали, що є можливість прибути, якщо є бажання, от я зараз прибув,
– зауважив Татаров.

Зверніть увагу! Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу. Мовиться про справу щодо розкрадання квартир Нацгвардії. Збитки становлять понад 80 мільйонів гривень.

Зеленський вилетів до Трускавця

  • Президент Володимир Зеленський вже вилетів до Трускавця, щоб зустрітися зі "слугами". Відповідну інформацію оприлюднив очільник фракції Давид Арахамія.
  • До Трускавця Зеленський прибуде близько 13:00.
  • За словами Арахамії, у президента є "програмний виступ про те, куди та як ми йдемо".
  • "Слуга народу" Олена Мошенець заявила, що нардепи очікують на серйозну та конструктивну розмову з президентом. Наразі не усі міністерства працюють ефективно. Є й інші проблеми.
  • Саме тому, за словами політикині, "президент має дати турбокопняка".
Автор: Мар'яна Бекало