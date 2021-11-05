Запросили дані розвідки: у Генштабі ЗСУ розповіли, що коїться біля кордонів України

5 листопада 2021 , 21:55
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Джерело:

"Свобода слова Савіка Шустера"

Керівник Генштабу Сергій Шаптала заявив, що на Сході України ситуації є контрольованою. Противник наразі не нарощує зусилля.

Шаптала розповів, що Росія проводила поблизу кордонів з Україною навчання "Запад-2021". Після завершення навчання техніку не можуть перемістити упродовж однієї-двох діб.

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Йде повернення військ у свої пункти постійних дислокацій. Те, що сказали, що вони пішли ближче до кордону – неправда. Вони пішли вглибину своєї території,
– наголосив Шаптала. 

За словами керівника Генштабу, після завершення навчань життя військових частин не закінчується. Надалі відбувається переміщення техніки. 

Поблизу кордону з Україною розташовані декілька російських полігонів. Там також відбуваються переміщення. 

"Говорити, що йде нарощування зусиль біля наших кордонів, – такого немає", – зауважив Шаптала.

ЗСУ запросили дані розвідки

Коментуючи дані, які опублікували американські ЗМІ, Шаптала наголосив, що розвідувальні дані беруть з джерел. Згодом здійснюють аналіз ситуації. Надалі йде планування та виконання завдання. 

Дізнавшись зі ЗМІ ці дані, українська сторона також запросили дані у розвідки. Ситуацію оцінили і дійшли до висновку: ситуація – контрольована, нарощування військових зусиль наразі немає. 

ЗМІ повідомили про нарощення військ на кордоні

  • Видання The Washington Post у жовтні 2021 року повідомило, що Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. 
  • У повідомленні наголосили, що деякі чиновники на правах анонімності заявили: пересування військ відбувається, як у квітні 2021 року.
  • Окрім того, журналісти повідомили, що відновлення пересування російських військ біля українського кордону відбулося на тлі того, як Кремль зайняв жорсткішу позицію щодо України.
Автор: Мар'яна Бекало