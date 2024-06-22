Російські окупанти вночі проти 22 червня атакували Україну з Азовського моря. Українські військові всі ці ракети знищили.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що ефективність російських "Калібрів" вже не така, як була на початку повномасштабного вторгнення. Адже Сили оборони України знають, що з ними робити.

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У ніч проти 22 червня Повітряні сили ЗСУ збили всі 4 ракети "Калібр", які запустив ворог.

Що розповів Плетенчук про ситуацію в морі

З усім тим цей факт, звісно, теж є неприємним. Тому що вони (росіяни – 24 Канал) вирішили, що можуть використовувати Азов в тому числі для розміщення своїх кораблів і застосування. Але, звісно, забувають вони, мабуть, що Азов теж досить недалеко від нас перебуває,

– заявив Дмитро Плетенчук.

Речник Військово-морських сил ЗСУ підтвердив, що Росія вночі проти 22 червня випустила 4 ракети "Калібр" саме з Азовського моря. Хоча Повітряні сили ЗСУ вранці звітували, що ворог запускав ці ракети з Чорного моря.

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Чотири ракети (типу "Калібр" – 24 Канал) було випущено з акваторії Азовського моря, і це є важливим поворотним моментом, тому що вони використовують його, вважаючи безпечнішою акваторією, ніж Чорне море,

– розповів речник.

Він уточнив, що Росія відгороджується боновими загородженнями у Керченській протоці та намагаються застосовувати надводні кораблі.

Скільки ракетоносіїв ворог тримає у Чорному та Азовському морях

Дмитро Плетенчук розповів, що окупанти станом на ранок 22 червня тримають: