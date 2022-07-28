Запускали ракети з білорусі: в ОВА кажуть про влучання на Чернігівщині, також працює ППО

російські окупанти зранку 28 липня атакували Чернігівську область. Ворожі ракети влучили біля Гончарівського.

Смертоносні снаряди прилетіли після 5 години ранку. У цей час була оголошена повітряна тривога.

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Після 5 ранку масштабні запуски ракет із території білорусі. Попередньо, є інформація про влучання біля Гончарівського. Також працює наша ППО. Бережіться,

– повідомив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

З білорусі запустили 20 ракет

Атаку по Чернігівщині прокоментували в Оперативному командуванні "Північ". Військові зазначили, що впродовж 05:20 – 06:30 з території білорусі по Україні запустили 20 ракет. 9 з них влучили у лісі в Гончарівській громаді.

Неспокійний ранок в Україні: що відомо

Ранок для українців 28 липня був неспокійний. Близько 04:40 повітряну тривогу оголосили по всіх областях. Вона тривала близько години. За пів години після відбою сирени загули знову. На цей раз загроза ракетних ударів існувала трохи більше ніж 10 хвилин.

Під час повітряних тривог потужні вибухи пролунали у Миколаєві. Місцеві телеграм-канали повідомили, що працює ППО, однак є і "прильоти". Офіційної інформації наразі немає.

Звуки вибухів почули і мешканці Київської області. У мережі повідомили про пожежу. Згодом голова ОВА Олексій Кулеба заявив, що російські окупанти обстріляли об'єкт інфраструктури в одній із громад Вишгородського району. На місці події працюють всі екстрені служби, а інформацію про постраждалих ще встановлюють.

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О 06:20 мешканцям Київщини, Житомирщини, Чернігівщини та Сумщини знову довелося спускатися в укриття. Адже на Півночі України вже втретє увімкнули сирени. Телеграм-канали повідомили про нові вибухи у Київській та Чернігівській областях.

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У жодному разі не ігноруйте повідомлення про повітряну тривогу. Вчасно спустившись в укриття ви можете врятувати своє життя та життя своїх рідних. Тому кожного разу, як чуєте сирени, одразу прямуйте в найближче сховище.