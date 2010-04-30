Пазли можуть скластися по-різному: чому зараз – справді історичний момент

Вивчення вимог Путіна до України будь-яку неупереджену людину підштовхне до неминучого висновку: незалежно від ставлення до конкретних запитів Кремля – їх неможливо задовольнити без ліквідації України у нинішньому вигляді як суверена та суб'єкта на міжнародній арені.

Фальстарт росіян не приніс їм до жодних результатів

Наприклад: поки є Україна – Крим та інші територіальні захоплення легалізувати не вдасться. А Україна – ще як є! Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

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Ліквідація/реорганізація країни – це політичне завдання, яке передбачає:

або повне захоплення влади, щоб провести рішення через внутрішній політичний процес;

або якісь форми зовнішнього силового контролю, легалізацію задуму через зовнішні майданчики (ООН, ОБСЄ…) та нав'язування результатів тубільцям.

Для досягнення своїх цілей Владімір Путін використовує комбінацію військових та політичних заходів, які мають свій таймінг, структуру та межі ефективності. Поки Росія не змінить мети (добровільно чи через обставини) – збережеться ризик силового вторгнення в Україну.

Вторгнення у лютому 2022 року пішло для Путіна не за планом. Невдача. В результаті почалася низка дробових військових циклів, які доповнювалися фоновим політичним впливом у спробах вирішити завдання частинами.

Будь-який задум радикальної перебудови України на користь Путіна робить пріоритетною ціллю Росії Київ, а також Одесу та Харків. Але захопити Київ силою, щоб повалити владу, Росія не здатна. Політична кон'юнктура для вибуху зсередини також несприятлива.

Контроль над Одесою та Північним Причорномор'ям з боку Росії позбавив би Україну можливості торгувати, розвиватись, забезпечувати оборону. Але з кінця 2022 року суто військові важелі тиску на Одесу відпали. Залишилися політичні: терор та когнітивний вплив. Вони приносять горе, але не змінюють ситуації.

А ось Харків залишається у зоні і прямого військового, і активного політичного впливу. Контроль над містом – контроль над усім Лівим берегом. Тому до виходу на якусь тривалу стабілізацію періодично мусуватимуться "плани захоплення Харкова". Технічно такі плани в Росії, напевно, є. Питання в реалізації.

Минулої весни, після окупації Авдіївки, Росія запустила цикли військових та політичних заходів з метою створення умов для вирішення політичного завдання – капітуляції України. Почалося все з погроз "захоплення Харкова", що мало викликати ланцюгову реакцію і вплинути на тил, а потім – фронт. Два місяці нагнітання, після чого у травні 2024 року трапилася не до кінця підготовлена ​​атака.

Причини фальстарту росіян:

Харків не захитався, тривожність у місті до травня пішла на спад;

Конгрес США відновив допомогу;

Путіну треба було їхати до Китаю з якимось позитивом.

У ході наскоку Росія знищила Вовчанськ і кілька сіл (абсолютно тупий злочин Москви), але ні до чого більшого це не призвело. Курська операція остаточно збила Москві ритм.

Місяць жахів

У вересні – жовтні 2024 року російська армія із запізненням увійшла у піврічний військовий цикл, під час якого передбачалося досягти низки військових результатів, щоб перетворити їх на політичні. Військові результати досягнуті не були, імпульс закінчився до березня 2025 року. Цей період я називав "місяцем жахів", бо інформаційна картина була страшніша за реальну ситуацію.

Військові результати Росії за березень такі:

найменша кількість захоплених територій з літа 2024 року;

фактичне подвоєння втрат у перерахунку на кілометр квадратний окупованої території;

драматичне зростання втрат автотранспорту (мінус мобільність).

У квітні така сама ситуація.

До лютого через колосальні втрати в живій силі на тлі відсутності бажаних результатів, накопичення розривів між втратами і боєготовим поповненням, російська армія була змушена тимчасово знизити кількість штурмів і організувати перегрупування своїх військ на низці напрямків.

Щоб якось підтримувати динаміку війни, Путін активізував цивільний терор у тилу. З лютого цей показник зростає. У березні кількість обстрілів Харкова подвоїлася. У квітні вже більше жертв та постраждалих.

Усі зусилля ворога у 2024 році провалилися

Базові причини невдачі росіян полягають у зміні характеру війни та прогресі української армії (за всіх відомих проблем). Українська армія по всій лінії фронту почала вибудовувати мобільну "зону ураження" (kill zone) глибиною 10 – 20 кілометрів. Там, де таку зону збудували, складається оманливе враження, що фронт зупинився.

Фактично штурми ворога продовжуються, але наші війська перемелюють російську армію і залишаються на своїй території. І що головне – із тенденцією зменшення власних втрат. Так ще не скрізь, у ворога є просування, але сутнісний результат такий – росіяни буксують і випадають з усіх графіків.

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У результаті всі військово-політичні зусилля Кремля на 2024 рік провалилися. Втрати російської армії протягом року лише вбитими (!) становили щонайменше 125 тисяч бійців. Україну не вдалося загнати на капітуляцію ні до дати виборів у США, ні до дати інавгурації Трампа, ні до сьогодні.

Наприкінці березня глава розвідки Пентагону, голова ЦРУ та командувач військ США в Європі в один голос заявили, що військових передумов для капітуляції України до кінця року немає. По суті, це оцінка результатів піврічних зусиль російської армії.

Новий сезон мерехтливої ​​"деескалації" та шантажу

Трамп вступив на посаду і запустив новий політичний трек на зльоті військового циклу Кремля, який провалився. Риторика деяких членів його команди взимку 2025 року доводила, що їх брифували росіяни ще до початку каденції. В ефір некритично вивалювалися російські заготовки. Але умов для конвертації цих заготовок як не було, так і немає досі.

Для Росії на якийсь час утворилася сприятлива зовнішня кон'юнктура, але вона не змогла забезпечити необхідні реалії на землі. Раптово взяти Україну не вдалося. Ба більше: США (їх явно ввів в оману Кремль) розібралися, що політичними інструментами завдання не вирішується. Саме тому з переліку вимог зникла тема виборів. Хоча всім, хто читав українську Конституцію, це було зрозуміло з самого початку. Віткофф та Шойгу синхронно заявили, що саме у Конституції проблема. Але будь-які рухи з нею – це довго, важко та непередбачувано. Не варіант для Трампа.

До березня нагромадилися військові чинники, які поставили перед Кремлем питання – підморожувати чи продовжувати?

Моя гіпотеза була в тому, що без мобілізації чи знаходження інших джерел живої сили тримати тиск і організувати накат необхідної інтенсивності не вдасться. А мобілізацію проводити не можна – це непопулярно та суперечить логіці деескалації. Це створює об'єктивні передумови для паузи з можливістю виходу на політичний трек.

Росіяни частково вирішили проблему живої сили за допомогою корейців та підкручування деяких гайок. Але все одно, як бачимо, виникла "оперативна пауза", потрібне перегрупування та поповнення військ. А тут ще 9 травня на носі... Останній шанс масштабно розіграти "карту перемоги". Утворилося поле різних сценарних рішень.

Російський вождь усім виглядом показує, що вирішив іти в травнево-осінній наступ. Він пропонує вмовити його не робити цього, ціною поступок. Щоб зафіксувавши поступки, все одно спробувати щастя. Але простір для поступок залишився лише на його половині поля. Тому зараз з боку Росії буде сезон мерехтливої ​​"деескалації" та шантажу. До того ж очевидно, що Путін:

не здатний забезпечити безпеку своїх святкувань у Москві (епічне досягнення після "Київ за 3 дні", чи не так?);

не здатний організувати якийсь прийнятний військовий результат у найкоротший термін.

Якби російські війська десь ефектно наступали, Путін не грав би ні в яке "перемир'я", навіть під тиском Трампа. Але діяти без огляду він уже не може. Як мінімум йому потрібен час на концентрацію сил.

Тож у чому логіка йти на неприйнятні поступки, якщо ворог провисає і все одно обдурить? Захоче стабільного миру – всі лише за!

Історичний момент

З погляду чогось швидкого, для США залишилося лише дві опції:

перемир'я за допомогою тиску на Росію, з фіксацією, щоб Путін не смикався. За всього скепсису, у США такий ресурс є;

вихід із війни під пристойним приводом.

Тому Трамп згадує термін "близько 2 тижнів". Бо за 2 тижні для Путіна відпаде фактор 9 травня аж до вересня. Президент США розкритикував і Зеленського, і Путіна. Публічно – вони обоє погані. Це шлях відходу. Що вдієш, якщо обидва "не готові"? Він старався і зробив більше, ніж Байден з Обамою, які винні у всьому.

Кремль технічно зняв бар'єр для оголошення раптового "перемир'я", заявивши про "перемогу" у Курську. Також Росія почала затято легалізувати північних корейців, демонструючи, що цінує союзників і готова масштабувати участь корейців. Можливо, не лише їх.

Враховуючи хиткість становища всіх сторін, момент потенційно – справді історичний. Бо пазли можуть скластися по-різному.

Наприклад, злетить у повітря ще один склад, де росіяни місяць накопичували засоби для літньої кампанії – випадання з графіка, потрібно відкладати, сидіти у "перемир'ї". А щоразу відкладати – можна спровокувати зміну настрою в армії та суспільстві. Бо ідея перемир'я росіянам нормально заходить. Думаю, Стармер, який публічно "понадіявся", що до кінця травня є надія вийти в якийсь стійкий режим припинення вогню, припускає саме такий ланцюг подій.

Що нас чекає далі

Зараз треба себе внутрішньо готувати до наступного. Атмосфера просякнута очікуваннями та надіями на мир, що "все якось закінчиться". Що же ж відбувається? Раптом щось вийде? Це збиває людей з пантелику.

Поки що інерційний сценарій полягає у продовженні бойових дій ще на півроку, з поступовим вичерпанням потоку американської допомоги та згортанням залучення США. Якщо США перестануть дарувати, але погодяться продавати і не запровадять (не)гласне ембарго, погіршення не будуть надто чутливими. Почнуть заважати – буде погано. Багато людей зараз працює, щоб поганого не сталося.

У росіян загальна ситуація із прискоренням погіршується. Мабуть, розрахунок на те, що до зими нам буде гірше, ніж їм, і ми почнемо "валитися" на фронті та в тилу.

Найкращий спосіб наблизити мир і хитнути у бік стабільного "підмороження" на добрих умовах – посилити допомогу фронту у найближчий місяць. Підтримати своїх всім, чим можливо. Росіяни будуть накручені "переможною" ейфорією, але в силах та засобах вони технічно не можуть суттєво додати. Психологічний настрій буде визначальним.

Коли окупанти побачать, що під час перемир'я українська армія не просіла, а західні партнери зафіксують відсутність провалу в суспільстві, буде більше шансів на здорову дипломатію та оптимальну підтримку.