Цей рік переломний, від нього залежатиме формат закінчення війни, – Зеленський
Володимир Зеленський переконаний, що 2024 рік стане переломним роком у війні. На думку президента, саме цьогоріч вирішиться формат закінчення війни.
Відповідну заяву президент зробив 25 лютого на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024". Він наголосив, що минулі роки мали свої виклики – як і цей.
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Третій рік протистояння
Володимир Зеленський наголосив, що не хотів би ділити війну на розділи у книгах. Він вважає, що все це протистояння – про мужність людей. На думку президента, перший рік був виживанням. Він пригадав ізольовані міста України з сотнями тисяч населення – це був страшний час.
Другий рік був роком стійкості – в усіх напрямках. Захід об'єднався, збільшив виробництво зброї, український ВПП зріс. Своєю чергою третій рік стане переломним, адже це рік виборів, розфокусування, викликів як ззовні, так і всередині.
Це переломний рік – в тому переломний рік, що нам потрібно і мужність, і стійкість для того, щоби вижити. Від цього року, я думаю, буде залежати формат закінчення війни,
– зазначив президент.
Зеленський додав, що це його думка і він може помилятися.
Заяви Зеленського про війну
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Президент України наголосив, що в нашої держави немає іншого вибору, окрім як виграти війну. Адже у разі програшу – нашої країни просто не буде. За його словам, найважче було саме два роки тому.
Володимир Зеленський розповів, що Україна зможе відтіснити росіян тоді, коли баланс сил зрівняється з тим, що був під час контрнаступу – тобто 1 до 3. Поки цього не буде Україна продовжуватиме стояти, однак, ймовірно, може втрачати по 50 – 100 метрів землі.
- Український лідер зазначив, що план контрнаступу ЗСУ був на столі у Кремля ще до того, як ці бойові дії почалися. Зеленський наголосив, що чим менше людей знає про ці плани, тим краще.