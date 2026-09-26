Зараз росіяни не готуються до зупинки війни, – Зеленський назвав ознаки

Володимир Зеленський прокоментував можливість зупинки бойових дій. За його словами, Росія не планує зупиняти збройну агресію проти України.

Путін шукає приводу продовжувати війну. Про це заявив президент України.

Що сказав Зеленський?

Глава держави зазначив, що наразі немає жодних ознак, які б свідчили про те, що росіяни бажають припинити війну. За його словами, у Кремлі постійно відкладають можливість провести зустріч у тристоронньому форматі. Росія постійно шукає приводу, щоб не припиняти, не закінчувати вбивства.

Глава держави зазначив, що це відчувають усі партнери. Президент України розповів, що США оцінюють ситуацію аналогічно. Він наголосив на тому, що цивілізований світ має примусити Росію зупинити війну.

Разом на це працюємо і з Америкою, і з Європою, з Канадою, і з Японією, і з багатьма іншими у світі, хто допомагає нам, хто допомагає Україні, хто допомагає нашим людям,

– зазначив український лідер.

Він анонсував найближчими днями та у жовтні багато дипломатичних заходів, які будуть намагатись змінити ситуацію. Водночас Зеленський наголосив на механізмах тиску на агресора, які мають посилитись. Серед таких він назвав закон Ліндсі Грема про санкції.

Що Зеленський сказав про російську загрозу?

Президент України назвав ознаку того, що Кремль не замислюється про зупинку бойових дій. Глава держави підкреслив, що у 2027 році на виробництво реактивних дронів і баражуючих боєприпасів Росія планує витратити 12 мільярдів доларів.

Він вважає, що ці плани Москви стосуються не лише України. Президент сказав, що партнери також мають розробляти захист від російської загрози.

Багато розвідок мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші ще держави. Можливо, інші регіони. І тому разом треба будувати захист,

– наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Європа має разом захищатись превентивно.

Президент України заявив про наявність у Росії територіальних претензій до Молдови, а також прокоментував постійні погрози Кремля на адресу Польщі та країн Балтії. Зеленський підкреслив, що масштаб діяльності російських військових та підривних сил виходить далеко за межі Східної Європи.