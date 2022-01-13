Зараз розв'язуватимуть тільки одне питання, – юристка про підозру Порошенкові

Петро Порошенко має повернутись в Україну 17 січня. Тим часом суспільству поки невідомі матеріали досудового розслідування у справі про його держзраду.

Це пов'язано з тим, що розслідування є таємницею. Про це в ефірі 24 каналу розповіла юристка та адвокатка Тетяна Козаченко.

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На її думку, можна тільки спостерігати за тим, що коментують захисники Порошенка. "Зараз розв'язуватимуть тільки винятково точкове питання. Якщо його доставлятимуть до суду вирішуватимуть щодо застосування до нього запобіжних заходів", – додала юристка.

Ми (пізніше – 24 канал) знатимемо, що проситиме ДБР. Це може бути й тримання під вартою, і застава. Може бути домашній арешт, якщо це застава,

– наголосила Козаченко.

Вона пояснила, що це стане відомо тільки пізніше. Після цього суд розгляне питання і вирішить, чи взагалі підозра є обґрунтованою. Також чи є підстави застосування таких запобіжних заходів.

Що може бути ризиками? Якщо він переховуватиметься від слідства, але те, що він прибуває в Україну якраз спростовуватиме те, що він хоче переховуватися. Також те, що він впливатиме на свідків. Тетяна Козаченко Юристка

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