Надбавки за доступ до держтаємниці: скільки глава МЗС Кулеба заробив у 2021 році

26 січня 2022 , 16:45
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Джерело:

24 канал

Дмитро Кулеба у 2021 році заробив на посаді міністра закордонних справ понад 1 мільйон гривень. Окрім посадового окладу, посадовцю нараховували багато премій.

Про зарплату Кулеби у 2021 році 24 каналу розповіли у відповідь на запит. За період зі січня по грудень міністру нарахували 1 066 688,16 гривні зарплати.

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Зарплата Кулеби у 2021 році

Заробітну плату очільника Міністерства закордонних справ України формували

  • посадовий оклад відповідно до відпрацьованого часу – 498 232,71 гривні;
  • надбавка за доступ до держтаємниці – 99 646,54 гривні;
  • надбавка держекспертам з питань державної таємниці – 99 646,54 гривні;
  • зарплата за дні відряджень – 244 911,37 гривні;
  • чергова відпустка – 32 093,88 гривні;
  • матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки – 91 931,70 гривні;
  • індексація доходу – 225 гривень.

Фактично, тобто після сплати податків, Кулеба за 2021 рік отримав на посаді міністра 858 683,97 гривні.

Скільки отримали інші посадовці

  • Володимир Зеленський на посаді президента отримав 336 тисяч гривень без надбавок та премій. З цієї суми глава держави сплатив понад 65 тисяч податків та зборів.
  • ​Прем'єр-міністр Денис Шмигаль найбільше заробив у листопаді – майже 58 тисяч гривень. Загалом за рік він отримав приблизно 600 тисяч гривень.
  • Начальник Національної поліції Ігор Клименко отримав за свою роботу 1 605 553 гривень за рік.
  • Голова НАЗК Олександр Новіков у 2021 році заробив понад 3 мільйони 207 тисяч гривень, з яких 404 108 гривень надбавки за вислугу років та 283 230 гривень премії.

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Автор: Наталія Пристанська