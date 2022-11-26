Солідарні з Україною: засідання сесії ПА ОБСЄ у Варшаві розпочалося у темряві
Весь світ демонструє солідарність з Україною, яка бореться з російською агресією. Так, на підтримку нашої держави засідання сесії Парламентської сесії ОБСЄ розпочали у темряві.
Засідання ПА відбулося у Варшаві, адже зараз в ОБСЄ головує Польща. На початку зустрічі в залі погасло світло, пише 24 канал.
До теми Зеленський звернувся до ОБСЄ щодо Росії: що попросив президент
Так партнери вирішили підтримати українців, які через росіян змушені сидіти без світла й тепла. Отож на деякий час делегати також опинилися у темряві.
На засіданні ПА ОБСЄ вимкнули світло, щоб підтримати Україну: відео
Зауважимо, на сесії ОБСЄ обговорювали захист прав людини під час збройних конфліктів та гуманітарних криз.Зверніть увагу! Після ракетного обстрілу 23 листопада в Україні запровадили аварійні відключення світла. Вони необхідні для того, щоб стабілізувати навантаження на енергетичну систему. Повернутися до стабілізаційних відключень наша держава зможе вже з понеділка, 28 листопада.
Україна оголосила бойкот в ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ 26 листопада не змогла схвалити рішення про тимчасове відсторонення російських делегатів. Через це українська сторона заявила, що буде бойкотувати роботу нашої держави в ОБСЄ. До речі, до такої ініціативи долучилися делегації з Естонії та Литви. Вони також покинули засідання, допоки не буде рішення цієї ситуації.
Зауважимо, наразі в ОБСЄ не коментували дій України. Однак Росію на засідання не допустили, Польща взагалі не дозволила в'їзд на свою територію делегатів держави-агресорки.
До теми – Захід не готовий вдарити по російській нафті: відео