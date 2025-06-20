Радбез ООН провів засідання щодо жорстоких ударів Росії по Україні: головні заяви

Рада Безпеки ООН увечері 20 червня провела екстрене засідання щодо ситуації в Україні. Ключовою темою обговорення стала остання хвиля жорстоких атак Росії.

Зокрема обговорили російський удар по Києву у ніч на 17 червня, внаслідок якого щонайменше 28 мирних жителів загинули. Головні заяви, які були зроблені під час екстреного засідання Радбезу ООН – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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