Радбез ООН провів засідання щодо жорстоких ударів Росії по Україні: головні заяви
Рада Безпеки ООН увечері 20 червня провела екстрене засідання щодо ситуації в Україні. Ключовою темою обговорення стала остання хвиля жорстоких атак Росії.
Зокрема обговорили російський удар по Києву у ніч на 17 червня, внаслідок якого щонайменше 28 мирних жителів загинули. Головні заяви, які були зроблені під час екстреного засідання Радбезу ООН – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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За даними Управління ООН з прав людини (OHCHR), від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року в Україні загинуло щонайменше 13 438 цивільних, зокрема 713 дітей, ще 33 270 осіб отримали поранення. Помічник Генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча розповів, що в ніч на 17 червня російські дрони й ракети уразили сім районів Києва. Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 28 мирних жителів, понад 130 отримали поранення. Багато людей досі вважаються зниклими безвісти під завалами 35 квартир, зруйнованих тієї ночі, Він зазначив, що такі масштаби жертв та руйнувань можуть підірвати надію на негайне припинення вогню й ускладнити перспективи встановлення сталого миру. Він наголосив, що удари по цивільних особах та цивільній інфраструктурі суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом. "Ми засуджуємо всі такі атаки. Вони мають припинитися негайно", – наголосив помічник Генсека ООН. Постійний представник Франції при ООН Жером Боннафонт закликала членів Ради Безпеки ООН засудити ескалацію російської агресії проти України. Ця Рада повинна засудити порушення (Росією – 24 Канал) міжнародного гуманітарного права, закликати Росію покласти цьому край та нагадати про зобов'язання Росії за статутом ООН, Він нагадав про останні масовані удари Росії по Києву та інших українських містах та зазначив, що країна-агресорка не хоче миру і "варто лише подивитися на її дії, щоби побачити це". Боннафонт підкреслив, що жодна глобальна криза не змусить забути, що "Росія, яка вдерлася в Україну, порушує Статут ООН та його основоположні принципи, ставить під сумнів кордони та загрожує європейській безпеці й глобальній стабільності". Минуло 116 днів, відколи ця Рада ухвалила резолюцію, в якій закликала до швидкого припинення конфлікту та встановлення міцного миру між Росією і Україною. Однак дії Росії суперечать цій меті, Ші зазначила, що Сполучені Штати знову закликають Росію "вести добросовісні переговори щодо припинення вогню та встановлення міцного й довготривалого миру". Вона рішуче засудила жорстокі удари Росії по українських містах, які призвели до загибелі мирних жителів, і підкреслила, що цього місяця країна-агресорка застосувала касетні боєприпаси для обстрілу мирних населених пунктів. Немає жодного виправдання нападам Росії на міста України. Росія вбиває українських мирних жителів, коли повинна робити прямо протилежне – припинити війну. Росія повинна припинити вбивства мирних жителів та руйнування їхніх будинків, шкіл та дитячих майданчиків, Крім того, Ші закликала Китай припинити експорт до Росії товарів подвійного призначення, які зміцнюють її військово-промислову базу та дозволяють їй здійснювати атаки безпілотниками та ракетами проти України. "Ми також засуджуємо Іран за постачання Росії безпілотників "Шахед" та ракет, а також КНДР за передачу Росії боєприпасів, ракет та живої сили", – наголосила американська дипломатка. Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан заявив про стурбованість, що не лише Росія б’є по українських містах, а й Україна відповідає ударами. Китай глибоко засмучений та стурбований продовженням масштабних атак безпілотників і ракет Росією та Україною одна проти одної, що призвело до великих жертв серед цивільного населення та пошкодження інфраструктури з обох сторін, Він озвучив позицію Китаю, наголосивши на важливості "докласти всіх зусиль для захисту цивільного населення", підтримки імпульсу мирних переговорів і створення умов, що сприятимуть припиненню вогню. Окрім цього, Ген Шуан розкритикував США за "безпідставні" звинувачення на адресу Китаю щодо нібито непрямої підтримки Росії у її війні проти України. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що рішення Путіна тероризувати цивільне населення України викликане тим, що його армія не може перемогти на фронті. Це не війна, що ведеться в окопах. Ця російська війна ведеться в спальнях, це війна на кухнях, війна на дитячих майданчиках, війна в лікарнях, у школах. Це божевілля має припинитися, Також Мельник висміяв брехню постпреда Росії при ООН Небензі, який твердить, нібито країна-агресорка, "на відміну від України не завдає ударів по цивільних". "Наш російський колега безсоромно заявив – з серйозним обличчям – що Росія не націлюється на цивільних. Якщо це не Росія обстрілює наші домівки, то хто ж іще? Інопланетяни з космосу? Можливо, наступного разу вони звинуватять марсіан, Темну сторону Сили чи Зубну фею, яка скидає бомби замість монет?", – заявив постпред України при ООН. Він наголосив, що Радбез ООН "не може дозволити собі звикнути до цієї війни". Мельник застеріг, що "повільне отруєння звиканням" до російської агресії становить серйозну небезпеку. У зв’язку з цим дипломат закликав Раду Безпеки ООН використати свої повноваження, аби допомогти "нам раз і назавжди покласти край цьому кошмару". Ми закликаємо РБ вжити сміливих, рішучих і невідкладних заходів для забезпечення негайного, всеосяжного і беззастережного припинення вогню принаймні на 30 днів, а краще на 60, Він також зауважив, що минув 101 день, відколи Україна погодилася дотримуватися всеосяжного припинення вогню, проте Росія відкинула його. Директорка операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Едем Восорну наголосила, що війна щодня залишає свій слід у житті мільйонів українців. На завершення вона звернулася до Ради Безпеки ООН із закликом:
Помічник Генсека ООН вважає, що постійні атаки Росії на українські міста підривають надії на припинення вогню
– додав Єнча.
Франція закликала Радбез ООН засудити ескалацію агресії з боку Росії проти України
– заявив Боннафонт.
США закликали Росію розпочати добросовісні переговори про припинення війни
– наголосила постпред США при ООН Дороті Ші.
– заявила Ші.
Китай висловив стурбованість через взаємні удари Росії та України
– заявив китайський дипломат.
Постпред України при ООН закликав Раду Безпеки скористатися своїми повноваженнями
– наголосив Мельник.
– наголосив Мельник.
За даними Управління ООН з прав людини (OHCHR), від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року в Україні загинуло щонайменше 13 438 цивільних, зокрема 713 дітей, ще 33 270 осіб отримали поранення.
Помічник Генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча розповів, що в ніч на 17 червня російські дрони й ракети уразили сім районів Києва.
Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 28 мирних жителів, понад 130 отримали поранення.
Багато людей досі вважаються зниклими безвісти під завалами 35 квартир, зруйнованих тієї ночі,
Він зазначив, що такі масштаби жертв та руйнувань можуть підірвати надію на негайне припинення вогню й ускладнити перспективи встановлення сталого миру.
Він наголосив, що удари по цивільних особах та цивільній інфраструктурі суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом.
"Ми засуджуємо всі такі атаки. Вони мають припинитися негайно", – наголосив помічник Генсека ООН.
Постійний представник Франції при ООН Жером Боннафонт закликала членів Ради Безпеки ООН засудити ескалацію російської агресії проти України.
Ця Рада повинна засудити порушення (Росією – 24 Канал) міжнародного гуманітарного права, закликати Росію покласти цьому край та нагадати про зобов'язання Росії за статутом ООН,
Він нагадав про останні масовані удари Росії по Києву та інших українських містах та зазначив, що країна-агресорка не хоче миру і "варто лише подивитися на її дії, щоби побачити це".
Боннафонт підкреслив, що жодна глобальна криза не змусить забути, що "Росія, яка вдерлася в Україну, порушує Статут ООН та його основоположні принципи, ставить під сумнів кордони та загрожує європейській безпеці й глобальній стабільності".
Минуло 116 днів, відколи ця Рада ухвалила резолюцію, в якій закликала до швидкого припинення конфлікту та встановлення міцного миру між Росією і Україною. Однак дії Росії суперечать цій меті,
Ші зазначила, що Сполучені Штати знову закликають Росію "вести добросовісні переговори щодо припинення вогню та встановлення міцного й довготривалого миру".
Вона рішуче засудила жорстокі удари Росії по українських містах, які призвели до загибелі мирних жителів, і підкреслила, що цього місяця країна-агресорка застосувала касетні боєприпаси для обстрілу мирних населених пунктів.
Немає жодного виправдання нападам Росії на міста України. Росія вбиває українських мирних жителів, коли повинна робити прямо протилежне – припинити війну. Росія повинна припинити вбивства мирних жителів та руйнування їхніх будинків, шкіл та дитячих майданчиків,
Крім того, Ші закликала Китай припинити експорт до Росії товарів подвійного призначення, які зміцнюють її військово-промислову базу та дозволяють їй здійснювати атаки безпілотниками та ракетами проти України.
"Ми також засуджуємо Іран за постачання Росії безпілотників "Шахед" та ракет, а також КНДР за передачу Росії боєприпасів, ракет та живої сили", – наголосила американська дипломатка.
Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан заявив про стурбованість, що не лише Росія б’є по українських містах, а й Україна відповідає ударами.
Китай глибоко засмучений та стурбований продовженням масштабних атак безпілотників і ракет Росією та Україною одна проти одної, що призвело до великих жертв серед цивільного населення та пошкодження інфраструктури з обох сторін,
Він озвучив позицію Китаю, наголосивши на важливості "докласти всіх зусиль для захисту цивільного населення", підтримки імпульсу мирних переговорів і створення умов, що сприятимуть припиненню вогню.
Окрім цього, Ген Шуан розкритикував США за "безпідставні" звинувачення на адресу Китаю щодо нібито непрямої підтримки Росії у її війні проти України.
Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що рішення Путіна тероризувати цивільне населення України викликане тим, що його армія не може перемогти на фронті.
Це не війна, що ведеться в окопах. Ця російська війна ведеться в спальнях, це війна на кухнях, війна на дитячих майданчиках, війна в лікарнях, у школах. Це божевілля має припинитися,
Також Мельник висміяв брехню постпреда Росії при ООН Небензі, який твердить, нібито країна-агресорка, "на відміну від України не завдає ударів по цивільних".
"Наш російський колега безсоромно заявив – з серйозним обличчям – що Росія не націлюється на цивільних. Якщо це не Росія обстрілює наші домівки, то хто ж іще? Інопланетяни з космосу? Можливо, наступного разу вони звинуватять марсіан, Темну сторону Сили чи Зубну фею, яка скидає бомби замість монет?", – заявив постпред України при ООН.
Він наголосив, що Радбез ООН "не може дозволити собі звикнути до цієї війни". Мельник застеріг, що "повільне отруєння звиканням" до російської агресії становить серйозну небезпеку. У зв’язку з цим дипломат закликав Раду Безпеки ООН використати свої повноваження, аби допомогти "нам раз і назавжди покласти край цьому кошмару".
Ми закликаємо РБ вжити сміливих, рішучих і невідкладних заходів для забезпечення негайного, всеосяжного і беззастережного припинення вогню принаймні на 30 днів, а краще на 60,
Він також зауважив, що минув 101 день, відколи Україна погодилася дотримуватися всеосяжного припинення вогню, проте Росія відкинула його.
Директорка операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Едем Восорну наголосила, що війна щодня залишає свій слід у житті мільйонів українців.
На завершення вона звернулася до Ради Безпеки ООН із закликом: