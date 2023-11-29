Це принципові питання, – Кулеба про "обмін територій" на вступ до НАТО й "армію США в Україні"
Україна рішуче налаштована повернути контроль над територіями, які визначені кордоном від 1991 року. Тому будь-які пропозиції "обміняти українські території" на вступ до НАТО рішуче відкидаються.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба напередодні засідання Рада Україна – НАТО. Як передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі, він також наголосив, що Україна ніколи не просила про американську армію на своїй території.
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Кулеба про пропозиції обміну територій
Деякі політики пропонують Україні піти на поступки Росі й обміняти території на вступ до НАТО. Втім, стратегічна мета України – це відновити територіальну цілісність у межах кордонів 1991 року. Кулеба, відповідаючи на запитання журналістів, чи готова Україна відмовитися від власних територій заради членства в НАТО, дав категоричну відповідь.
Такі люди, які це пропонують, мають перш за все запропонувати подібне своїм урядам – відмовитися від своєї території, відмовитися від свого народу. Якщо вони це зроблять, я готовий вислухати їхні аргументи. Але чомусь завжди легко порадити комусь здатися і піти на поступки першим,
– наголосив Кулеба.
Україна ніколи не просила про армію США на своїй території
Міністр також висловив сподівання, що Конгрес США зможе надати підтримку й Україні, і Ізраїлю. На його думку, це найкращий спосіб уникнути відряджання власних солдатів на війну. Кулеба вкотре подякував союзникам за постійну підтримку нашої країни.
Він зазначив, що Україна зрештою сподівається отримати подальшу допомогу від Конгресу. За його словами, допомога іншій країні у введенні війни є найкращим способом запобігти відряджання власних солдатів на поле битви.
Я хотів би ще раз підкреслити, що Україна ніколи не просила про американську армію на своїй території. І це принципове питання. Це те, що нас відрізняє від інших. Але угода справедлива – ви даєте нам все, що нам потрібно, ми ведемо боротьбу. Ми не просимо вас жертвувати своїми життями,
– наголосив український міністр.
У Брюсселі стартувала історична зустріч
- У Брюсселі у середу, 29 листопада, стартувало історичне засідання Ради Україна – НАТО. Союзники говоритимуть про необхідність продовження військової допомоги та нарощення оборонних потужностей.
- Як повідомив Дмитро Кулеба, під час засідання міністр планують обговорити спроможність оборонної промисловості, щоб гарантувати стійкість безпеки всього євроатлантичного простору. Окрему увагу український міністр прагне звернути на питанні щодо важливості нарощування виробництва зброї, боєприпасів та іншої військової техніки, включно з літаками.
- Історичність зустрічі, яка відбувається 29 листопада, полягає у тому, що у межах Ради Україна – НАТО вперше зустрінуться міністри закордонних справ. Крім того, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг анонсував, що глави МЗС країн НАТО на зустрічі нададуть Україні рекомендації щодо проведення реформ для вступу.