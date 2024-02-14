Партнери вже анонсували нові пакети допомоги: ексклюзивні деталі з Брюсселя

У Брюсселі 14 лютого відбувається засідання у форматі "Рамштайн". Ще перед офіційним відкриттям партнери почали анонсувати військову допомогу Україні.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Софія Назаренко, яка тепер перебуває в штаб-квартирі НАТО. Зустріч Контактної групи відбувається в змішаному форматі, зокрема очільник Пентагону Ллойд Остін під'єднався онлайн.

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У питанні військової допомоги Україні стало відомо про приєднання Нідерландів до коаліції з постачання дронів. Очікують, що це посилить наступальні можливості української армії на полі бою.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберґ привітав рішення Німеччини розпочати будівництво заводу з виробництва снарядів, які також постачатимуть Україні. У майбутньому виробничі обсяги цього заводу сягатимуть до 200 тисяч боєприпасів на рік.

Столтенберґ також запропонував союзникам переглянути можливість закупівлі боєприпасів за кордоном і нарощувати виробництво снарядів, зокрема збільшенням кількості робочих змін.

Що ще обговорюватимуть на "Рамштайні"

Українські військові стикнулись із серйозною нестачею артилерійських снарядів, унаслідок чого змушені жорстко економити постріли й ретельно вибирати ціль ураження.

Крім допомоги для України, міністри оборони НАТО зібралися також для обговорення того, як зміцнити сам Північноатлантичний альянс, щоб не допустити військового вторгнення Росії. З огляду на збільшення оборонних витрат цього року держави – члени НАТО продемонструють рекордний успіх.

Цього року я очікую, що 18 членів Альянсу витратять на оборону 2% ВВП. Це ще одна рекордна кількість і шестикратне збільшення порівняно з 2014 роком, коли лише три члени Альянсу досягли цієї мети,

– зазначив Столтенберг.

Очільник НАТО також додав, що цього року європейські союзники по НАТО інвестують в оборону 380 мільярдів доларів – це вперше перевищить 2% від їхнього спільного ВВП.

До того ж міністри оборони зберуться 15 лютого на засіданні Ради Україна – НАТО. Партнери обговорять реформи на шляху до повноцінного членства України в НАТО та наближення України до стандартів НАТО у всіх сферах – від закупівель до логістики.

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