Зеленський поїхав пояснити, що ситуація серйозна: у Німеччині відбувається засідання "Рамштайн"

У п'ятницю, 6 вересня, на німецькій авіабазі "Рамштайн" проходить зустріч Контактної групи з питань оборони України. На ній особисто присутній Володимир Зеленський, який уже приїхав до Німеччини. 24 Канал збирає важливі моменти засідання.

Президент України приїхав у Німеччину не тільки задля "Рамштайну". Він має зустрітися з Олафом Шольцом, Борисом Пісторіусом і Ллойдом Остіном, а відтак поїде в Італію на перемовини до Джорджи Мелоні. Попередній "Рамштайн" був 13 червня 2024 року у Брюсселі.

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Виступ Зеленського на засіданні "Рамштайн" 6 вересня

Я прибув на авіабазу "Рамштайн" для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо,

– так лідер держави окреслив теми засідання.

Згодом, під час виступу, він висловився, що "завдяки нашій спільній відвазі ми здійснили дуже важливі операції, зокрема в Криму", повернули безпеку в Чорне море та відновили експорт продовольства. Зеленський сказав: радий, що на "Рамштайні" представлені США, Велика Британія, Франція, Італія.

Виступ Зеленського на засіданні "Рамштайн" 6 вересня: дивіться відео

Зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійності не змінилася, але ми бачимо зміни щодо ATACMS, Storm Shadow і SCALP – дефіцит ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, окупованої Росією, включно з Кримом. Ми вважаємо такі кроки помилковими. Нам необхідна ця далекобійність не лише на окупованій території України, а й на території Росії, щоб у Росії був стимул прагнути миру,

– сказав гарант.

Він закликав світ зробити так, щоб ця осінь стала часом падіння російської агресії. Силу домовленостей дуже важливо відчути в Покровську й Торецьку Донецької області, адже ЗСУ діють з мінімумом озброєння.

За словами Зеленського, Україні потрібен сильніший флот F-16, а кількість ППО зараз недостатня, бо партнери виконали не всі домовленості. Утім, очільник держави не назвав наявну кількість ППО у Києва, а ідеї щодо збільшення кількості F-16 пообіцяв навести не в присутності преси.

Наша держава готова виробляти ракети та безпілотники спільно з Заходом, але потребує фінансування.

Чому Зеленський присутній особисто

Зазвичай глава держави підключається по відеозв'язку, але цього разу поїхав на зустріч особисто. В Офісі Президента пояснили: він "має волю, щоб реалізувати" скасування заборони на завдання ударів углиб Росії. Ще однією метою є розв'язання проблеми з поставками зброї, які забуксували.

За даними журналістів Der Spiegel, візит Зеленського надасть події "політичного забарвлення", адже український лідер розповість, наскільки серйозна ситуація в державі.

Про яку допомогу ідеться на цьому "Рамштайні"

На початку засідання міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Україні буде надано новий пакет військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів.

Попередні результати "Рамштайну" такі:

США виділять новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів;

Німеччина, Данія та Нідерланди передадуть Україні ще 77 танків Leopard 1a5;

Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них;

Німеччина поставить Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000;

Окрім того, Єврокомісія виділила Україні 40 мільйонів євро для енергетичної інфраструктури.

Цікаво! Дату сьогоднішнього засідання "Рамштайн" визначили 21 серпня. У The Sunday Times тоді припустили, що Велика Британія буде вимагати на зустрічі від європейських союзників надіслати більше обладнання та надати Києву більшу свободу дій щодо його використання в Росії.