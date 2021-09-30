На засіданнях фракції це не обговорювали, – "Слуга народу" про ймовірну відставку Разумкова

Нардеп Давид Арахамія запросив підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади глави Верховної Ради. У "Слузі народу" заявили, що на засіданнях фракції цю тему не порушували.

Відповідну заяву зробили у фракції "Слуга народу". Про це повідомила речниця Юлія Палійчук.

До теми Арахамія запустив процес відставки Разумкова

Фракція "Слуг народу" не обговорювала питання відставки Разумкова

Хочу повідомити, що на засіданнях фракції "Слуга народу" тема відкликання з посади керівництва парламенту не порушувалася,

– заявила Палійчук.

Вона також пояснила, що під час виїзного засідання у Трускавці заплановане обговорення кадрових питань у виконавчій та законодавчій гілках влади.

Це право народного депутата, – "Слуга народу" про дії Арахамії

Речниця "слуг" прокоментувала повідомлення у ЗМІ щодо листа на ім'я голови Верховної Ради з проханням дати доручення Апарату парламенту виготовити відповідні підписні листи.

"Повідомляємо, що це право народного депутата, передбачене законом про регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець", – запевнила Палійчук.

Запуск відставки Дмитра Разумкова: коротко

ЗМІ поширювали інформацію про ймовірну відставку Дмитра Разумкова з посади глава Верховної Ради. Після того, як Разумков відправив на розгляд Венеційської комісії закон про олігархів, питання почали активно обговорювати.

Згодом Арахамія та Разумков посварилися у прямому ефірі. Сам Разумков пояснив, що він не планує йти у відставку, але до такого рішення Верховної Ради – готовий.

30 вересня Давид Арахамія доручив видати підписні листи для зняття нинішнього глави Ради з посади голови Верховної Ради. Цю інформацію підтвердив Разумков та додав, що не зволікатиме з процесом.

Згідно з процедурою відставки спікера Ради, його можуть відкликати посади у трьох випадках: на прохання самого голови Ради, через незадовільну роботу, у зв'язку з іншими обставинами, що унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. На пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції, ухвалюють рішення про включення питання до порядку денного Ради. Голова парламенту готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради. Після цього, питання розглядають нардепи.