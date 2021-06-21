Засипані камінням і брудом: під окупованою Ялтою будинки повністю пішли під воду

21 червня 2021 , 14:31
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Джерело:

24 канал

Жителі окупованої Ялти продовжують боротись з наслідками потужних злив. У місті затоплені підвали, двори, дороги. У деяких селищах під Ялтою повністю затопило навіть будинки.

Ці будинки засипало камінням та брудом. Під водою залишився також транспорт, повідомляють окупаційні ЗМІ.

До речі Повінь у Ялті: кількість постраждалих значно зросла

Крім того, постраждало газо-, енерго- та водопостачання. З Ялти евакуювали близько 1 400 людей. Для інших організували доставку питної води.

Насуваються нові зливи

В окупованому Криму знову оголосили штормове попередження. На півострів сунуть нові зливи. До речі, закрили пляжі Криму та Севастополя, які охопила повінь.

Негода в Криму: що треба знати

  • В Криму пройшли сильні зливи. Через це півострів затопило.
  • Крім того, річка Водоспадна вийшла з берегів, надмірні опади спричинили повінь.
  • Лише за 6 годин зливи випала місячна норма дощу.
  • 18 червня окупанти оголосили в Ялті режим надзвичайної ситуації. У місто заборонили в'їзд, а жителям не можна було виходити на вулицю.
  • Для долання наслідки дощів, залучили військових.
  • Під час зливи в Ялті загинув 26-річний чоловік. Його віднесло потоком дощової води. Крім того, щонайменше 43 людини постраждали.
  • Окрім Ялти, затопило й вулиці Керчі.
Автор: Ольга Музика