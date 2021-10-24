"Застаріла" ООН: чому за неї тримається Путін та як Україна опинилася в заручниках

24 жовтня світ відзначає Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. Експерти кажуть, що найбільші важелі впливу на організацію мають близько десяти країн світу, зокрема, ядерні.

Своєю чергою слабкі країни, до яких належить також і Україна, стають заручниками ситуації. Що не так з роботою ООН та чому ця організація потребує оновлення – читайте у матеріалі.

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"ООН втрачає свої позиції"

Політолог Максим Джигун розповів, що після того, як фактично розпалася Ліга Націй, до якої не приєднувалися Сполучені Штати Америки, вона була переформатована в ООН. Ця інституція вважалася доволі сильною та впливовою на міжнародній арені, в тому числі й для вирішення конфліктів як військових, так і політичних.

Багато було вдалих і реалізованих ініціатив, які нібито сприяли посиленню світової спільноти та розвитку демократичних цінностей та процесів. Але маємо визнати, що за останні, мабуть, десять років ООН об'єктивно втрачає свої позиції, не в останню чергу через застарілість принципів роботи, які там реалізуються.

Максим Джигун Політолог

Так, президент України Володимир Зеленський на дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН закликав реформувати Організацію Об'єднаних Націй з метою підвищення її ефективності. Глава України наголосив на тому, що треба "оживити" статут ООН та звернувся до країн-членів підтримати оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму, який тимчасово окупований Російською Федерацією, та мілітаризації українського півострова.

Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності й неповаги до міжнародного права? Більш того, РФ сама про це офіційно заявляє. І змушує наших громадян України брати участь у виборах до російського парламенту,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що ООН порушує важливі теми, однак не встигає їх вирішувати, бо щорічно з'являються нові й не менш важливі.

Зокрема, президент зробив акцент на пандемії коронавірусу, яка охопила всі країни світу. За його словами, "виявилося, що в статтях про рівність, як у рекламі, є зірочки й напис дрібним шрифтом: "Всі ми люди, всі ми – в одному човні, але рятувальні шлюпки спочатку отримають пасажири першого класу".

Прокидаємося? Хочеться вірити. Бо COVID-19 остаточно не подолано. І глобальний план вакцинації від нас нікуди не втік. Плюс – гарантії, що у світі не буде нових вірусів – такі ж "міцні", як гарантії безпеки Будапештського меморандуму,

– додав Зеленський.

Володимир Зеленський розкритикував роботу ООН / Фото з архіву 24 каналу

За словами Джигуна, для декого виступ Володимира Зеленського може видаватися дуже ексцентричним, іноді – популістичним.

Але мені видається, що ООН з її консервативністю та з одноманітними, однотонними та нікому не цікавими тягами та форматами виступів якраз і потребує перезаряду у вигляді протестних виступів і спічів. Тому, в цьому плані, я думаю, що Зеленський виконав свою функцію доволі непогано,

– зазначив експерт.

Хто має найбільший вплив в ООН

Однак, додав політолог, ні ООН, ні зацікавлені сторони не мають інтересу в тому, щоб змінювати її зараз. Тому що для найсильніших держав Організація Об'єднаних Націй в тому вигляді в якому вона є зараз – дуже вигідна.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган розкритикував Раду Безпеки ООН, заявивши, що доля людства не повинна залежати від "жменьки" країн, що здобули перемогу у Другій світовій війні. На цю заяву відреагував президент Російської Федерації Володимир Путін, виступивши проти скасування права вето постійних членів Ради Безпеки ООН.

Якщо ми зруйнуємо право вето постійних членів, то Організація Об'єднаних Націй помре цього ж дня. Вона перетвориться на Лігу Націй. Це буде просто майданчик для дискусій – "Валдайський клуб №2",

– заявив Путін.

Володимир Путін виступив проти скасування права вето постійних членів Ради Безпеки ООН / Фото з архіву 24 каналу

Максим Джигун розповів, що близько десяти країн світу мають критичний вплив на цю інституцію – вони можуть формувати порядок денний та блокувати важливі рішення. Тому для них реформування ООН не є першочерговим завданням.

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А для незахищених держав, для країн, які залежать від окупантів, військової агресії, які не мають важелів впливу і стримування, то вони, звичайно, є заручниками цієї ситуації та ніяк на це вплинути не можуть, додав експерт.

Максим Джигун каже, що близько десяти країн світу мають критичний вплив на ООН / Фото з фейсбуку експерта

"Заручники ситуації – слабкі держави"

Він наголосив, що найцікавіше те, "що весь хід справ влаштовує саме ядерні держави". Адже вони мають серйозні важелі впливу та великі можливості як і в ООН, так і в інших європейських чи світових інституціях.

Вони фактично є гегемонами, та попри те, що там дуже стара система управління, вони можуть нею вміло керувати. Тому заручниками ситуації стануть слабкі держави та такі, які не мають серйозних важелів впливу, однією з них і є Україна,

– додав політолог.

За його словами, правила побудовані так, що "рішення невеличкої когорти країн, особливо тих, хто входить до Ради Безпеки та є одними з основоположників ООН, блокують, здавалося б, хороші та прогресивні процеси". Тому регламентні та процедурні питання потребують змін та гнучкості, щоб відповідати інтересам інших держав.

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Ситуація виглядає так, особливо в контексті України, що позиція тієї ж Росії є однією з ключових в ООН. Москва, до прикладу, блокує чи не голосує за певні рішення в Раді Безпеки ООН, які стосуються війни в Україні чи анексії Криму за допомогою країн-сателітів – абсолютно авторитарних держав, які на карті світу є мізерними як і в плані свого політичного впливу, так і економічного,

– пояснив Джигун.

Ці країни фактично можуть блокувати прийняття важливих для України рішень, що не дуже чесно як щодо нашої держави, так само і щодо інших країн, де відбуваються військові та будь-які інші конфлікти.

ООН потребує нового підходу до роботи / Фото un.org

Десятиліттями, роками не можуть ніяк їх вирішити за допомогою міжнародної спільноти через те, що окремі держави блокують прийняття тих чи тих рішень. Мені видається, що дуже застарів механізм функціонування ООН,

– додав експерт.

Дуже часто ця інституція займає не проактивну позицію, каже політолог, а латентну, дуже приховану та кволу. І це не працює на користь розвитку миру, спокою і демократії у світі.