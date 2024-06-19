QR-код з Резерв+ відтепер можна використовувати під час перетину кордону

Відтепер QR-код у мобільному застосунку Резерв+ є чинним військово-обліковим документом на кордоні. Уряд вніс відповідні зміни у законодавство.

Відповідну інформацію повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко. Водночас він вказав, що заходи контролю на пунктах пропуску відбуватимуться як і раніше з дотриманням норм чинного законодавства.

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QR-код тепер дійсний на кордоні

Андрій Демченко вказав, що Міноборони анонсувало можливість оформлення військово-облікового документу в електронній формі з використанням мобільного додатку.

Рішення щодо пропуску осіб прийматимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону.

Це стосується й наявності у військово-облікових документах у паперовій чи електронній формі інформації з зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я. Нагадаємо, з 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян,

– вказав Демченко.

Прикордонники наполегливо радять уважно перевірити інформацію у документах, зокрема й у електронній формі. У разі необхідності задля виявлення підроблених документів прикордонники можуть перевірити дані з військово-облікових документів через систему "Оберіг". У випадку невідповідності особі можуть відмовити у виїзді з України.

Електронний військовий квиток