"Чекати менш як 2 тижні": що вказує на те, що США можуть передати Україні ATACMS

Західні ЗМІ активно пишуть про невідворотність надання дозволу на атаки вглиб російських територій. Ймовірно, Джо Байден найближчим часом ухвалить рішення про застосування Україною британських Storm Shadow та французьких Scalp, однак ATACMS може залишитись під забороною.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що у США побоюються російської ядерної зброї. Це один із важливих факторів, який впливає на прийняття рішень.

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Вплив західної преси

Михайло Шейтельман припустив, що позитивна активність західної преси щодо дозволу на застосування американської зброї по території Росії впливає на суспільну думку США. Це може стати одним із факторів, який зумовить рішення Байдена, адже він розумітиме, що суспільство його підтримує.

У Bloomberg пишуть, що рішення про дозвіл набуде чинності з 25 вересня, коли відбудеться відкриття Генасамблеї ООН. Якщо це так, то залишилось чекати менш як 2 тижні,

– додав він.

Далекобійна зброя для України

На думку Михайла Шейтельмана, часті заяви Байдена про зброю для України та нещодавній візит Ентоні Блінкен до Києва вказує, що мовиться не лише про дозвіл на застосування Storm Shadow, але й про ATACMS.

Політтехнолог зауважив, що Storm Shadow дорожчі, ніж ATACMS та їх набагато менше виготовлено. Також британські ракети мають більшу дальність ураження – понад 500 кілометрів, а ракети США – 300.

Дозвіл на атаки Storm Shadow з огляду ескалації небезпечніше, ніж дозвіл на удари ATACMS,

– висловився він.

Обмеження для застосування

На думку Шейтельмана, якщо США дасть дозвіл на застосування своїх далекобійних ракет, то можуть бути обмеження щодо дальності ураження до 150 кілометрів.

Нещодавно Рустем Умєров та Андрій Єрмак возили у Вашингтон список цілей, які Україні треба знищити на території Росії. США може схвалити його, щоб Сили оборони під час атак дотримувались лише конкретних об'єктів,

– сказав політтехнолог.

На його думку, США також може обмежити передачу розвідданих із Росії, адже без цього Україні буде складно знешкоджувати важливі військові цілі противника.