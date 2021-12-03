Застосування Bayraktar було вимушеним, Україна не порушує мінські угоди, – Резніков
Джерело:24 канал
У Міноборони України назвали застосування ударних безпілотників Bayraktar на Донбасі вимушеним і разовим. Міністр Олексій Резніков підкреслив, що Україна таким чином не порушує мінські домовленості.
Як наголосив Резніков під час години запитань до уряду в Раді, Україна в зоні ООС не атакує. За його словами, коли окупанти порушують режим тиші, вбивають наших військових, то українська сторона на це реагує попередженнями.
Читайте також Безпілотник Bayraktar на Донбасі бив по окупантах двічі, – ЗМІ
У такому випадку попереджаємо через СЦКК, через СММ ОБСЄ, щоб вони припинили порушення мінських домовленостей, режиму тиші. Якщо цей механізм не спрацьовує, ЗСУ застосовують усі необхідні сили та засоби,
– пояснив Резніков.
Коли ЗСУ застосовували Bayraktar
Міністр нагадав, що Україна змушена була застосувати Bayraktar з одним чітким пострілом по відповідній гарматній установці. Резніков стверджує, що окупанти вже бояться йти служити за контрактом, бо розуміють, який кінець на них чекає.
Що відомо про безпілотники
- Bayraktar TB2 – це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході. Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. 6 безпілотників компанії Roketsan Україна закупила у 2019 році У липні 2021 року ЗСУ отримали перший із них, його випробували на аеродромі під Миколаєвом.
- У бойових цілях безпілотник Bayraktar використовували лише 26 жовтня 2021 року, як розповідав Ярослав Мельничук із пресцентру ООС. На питання, чи могло бути кілька ударів Мельничук відповів, що "можливо".
- У Москві після застосування Україною безпілотника влаштували істерику. Там заявляли про порушення мінських угод та ескалацію Україною конфлікту на Донбасі.
- В Україні планують запустити повномасштабне виробництво турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Дрони зможуть використовувати як для потреб Збройних сил України, так і для постачання іноземним замовникам.