путін відійшов від плану ядерних боєголовок, – Піонтковський спрогнозував, чого чекати

Глава кремля владімір путін міг відмовитися від застосування ядерної зброї в Україні, оскільки це загрожує його фізичною ліквідацією. Однак попри це він розпочав новий ядерний шантаж щодо можливого вибуху на найбільшій європейській АЕС.

Успішність такої стратегії малоймовірна, позаяк країни "Великої сімки" відреагували однозначно і не повелися на кремлівські наративи. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Новий план ядерного шантажу

За словами публіциста, є декілька причин, чому путін відійшов від початкового плану застосування ядерної зброї та націлився на вибух на Запорізькій АЕС. Над цією темою на Заході активно працює російська агентура.

"Почитайте західну пресу – який наратив путінській агентурі вдалося нав'язати: росіяни та українці взаємно звинувачують один одного в обстрілах АЕС. І цього для нього достатньо", – вважає аналітик.

Піонтковський переконаний, що путін відмовився від ядерного удару, тому що це загрожує йому вбивством.

Але він знайшов шлях уникнути покарання за ядерний напад. Він обрав найпідліший шлях шантажу – він шантажує ядерною катастрофою всю Європу, яку він припише Україні та вийде непокараним. Це його план,

– зауважив оглядач.

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Реакція Заходу обнадійлива

Водночас експерт констатує, що у цій ситуації з новою путінською стратегією все залежить від реакції країн Заходу.

Реакція була досить обнадійливою. Міністри закордонних справ "Великої сімки" зажадали дві речі: допуск інспекторів МАГАТЕ на постійній основі й надалі передати Запорізьку АЕС під контроль України. Вони не пішли за цим наративом, що росіяни та українці обстрілюють один одного,

– додав аналітик.

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На його думку, на сьогодні вже можна говорити про те, що позиція Заходу щодо проблеми АЕС в Енергодарі все-таки сформувалася остаточно, проте росія не піде на жодні поступки.

Зокрема фахівець вважає, що у кремлі відмовляться допускати інспекторів МАГАТЕ на ядерний об'єкт, так само як і раніше росія відмовилася допускати спостерігачів у колонію з українськими військовополоненими в Оленівці.

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