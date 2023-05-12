Вони можуть зробити все, що завгодно, – РНБО про можливість застосування Росією ядерної зброї

Не варто забувати, що Росія є державою з ядерним арсеналом, та часто її керівництво ухвалює дуже непередбачувані рішення. Зокрема, у цьому впевнений секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

У Кремлі регулярно пускають у хід ядерну риторику та шантажують світ своїм нуклеарним озброєнням. Щодо можливості застосування ворожою державою такого типу зброї в інтерв'ю журналістам висловився секретар РНБО Данілов.

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Ворог непередбачуваний

Слід розуміти, що Путін в будь-який момент може натиснути на червону кнопку. Однак разом з тим не потрібно сумніватися в тому, що світ на це відреагує належним чином.

Вони можуть зробити будь-що. Якщо вони застосують ядерну зброю, реакція всього світу буде зовсім іншою,

– констатував Данілов.

Також він вкотре наголосив, що війна є складною справою, а наші захисники прагнуть насамперед лише одного – звільнити всі наші території від російських окупантів, вийшовши на кордони України 1991 року.

Залишається тільки чекати, набратися терпіння і перемога буде за нами,

– сказав посадовець.

Ядерні погрози не припиняються