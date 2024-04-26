Шойгу може бути наступним: про що свідчить арешт заступника міністра оборони Росії
Днями стало відомо, що заступника міністра оборони Росії Тімура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. Свого часу він відповідав за проєкт так званого "відновлення окупованого Маріуполя".
Тоді його вже підозрювали у незаконному заволодінні значними коштами. Втім лише зараз Іванова затримали. Але причиною тому зовсім не є корупція. Таку думку 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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У Росії все тримається на корупції
У російському міністерстві оборони відбувся великий скандал. Заступника Сєргєя Шойгу Тімура Іванова днями заарештували підозрюю в отриманні хабаря. Водночас росЗМІ стверджують, що насправді Іванову інкримінують державну зраду, хоч не хочуть зізнаватися суспільству у цьому.
Причина лежить на поверхні – мають привести до присяги новий уряд. Шойгу вже "сто тисяч років" є міністром, тому, найімовірніше, йде боротьба. Іванов займав дуже "хлібне" місце,
– наголосив Геннадій Гудков.
Цікаво відзначити, що в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну Іванова призначили відповідальним за "відбудову" зруйнованого росіянами Маріуполя. Вже у грудні 2022 року журналісти опублікували розслідування, згідно з яким компанії, що безпосередньо пов'язані з Івановим, заробили щонайменше 17 мільярдів рублів (240 мільйонів доларів). Однак тоді це нікого не бентежило.
"Корупція в Росії – це основа всієї системи, яку створив Путін. Сенс цієї системи – гіперзбагачення за допомогою влади. Тому за неї так тримаються і бояться втратити. Почалася боротьба кланів. Хтось хоче усунути Шойгу або не дати йому стати знову міністром оборони. Щоб це зробити, традиційно в Росії, треба бити по оточенню. Мовляв, міністр разом зі всім міністерством прогнив, тому треба всіх міняти", – пояснив Гудков.
Випадок Іванова є надзвичайно резонансним. Однак це був лише початок. Колишню першу заступницю голови уряду Підмосков'я Світлану Стригункову також днями затримали в Москві за підозрою в отриманні хабаря. Можливо, є й інші арешти, які не афішують публічно. Тож далі буде.
Затримання заступника Шойгу: деталі
- Доволі несподівано 23 квітня з'явилась інформація про те, що заступника міністра оборони Росії Тімура Іванова затримали. Водночас невідомо, коли саме це відбулося, адже ще вранці 23 квітня він був присутнім на колегії міноборони Росії на чолі з Шойгу. Його підозрюють в отриманні хабаря в особливо великих розмірах. Точної суми не оголошували, втім, згідно зі статтею, яку йому інкримінують, – це не менше мільйона рублів.
- В "Українській правді", з посиланням на власні джерела у розвідці, повідомили, що Іванова арештували через дії ГУР МО у березні 2024 року. Тоді ГУР провело успішну кібероперацію, в ході якої отримали доступ до конфіденційної інформації та службових документів заступника міністра оборони Росії.
- У розвідці Міністерства оборони Великої Британії відзначили, що скандал з арештом Іванова є найбільшим у російському відомстві більш ніж за десять років.