Заступником Монастирського став колишній "зам" Баканова, якого звільнив Зеленський

Уряд призначив заступником міністра внутрішніх справ Василя Малюка. Раніше він обіймав посаду першого заступника голови Служби безпеки України.

Таке рішення Кабмін схвалив 16 лютого. Журналісти писали про ймовірні кадрові зміни ще напередодні.

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Малюк працював в СБУ

Ще у березні 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Малюка на посаду першого заступника голови СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Він зайняв місце Дмитра Нескоромного, якого президент звільнив.

Однак 21 липня 2021 року Зеленський звільнив і Малюка. Крім нього, тоді посаду втратили одразу кілька посадовців СБУ. Президент наголошував, що жодної альтернативи реформі Служби не буде.

Хто такий Василь Малюк

Чиновник родом з Житомирщини.

Він був учасником бойових дій та має звання полковника.

У 2005 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю "Правознавство".

З 2001 року ніс військову службу в органах державної безпеки.

Обіймав різні посади у регіональних управліннях СБУ.

До слова, на початку вересня 2021 року журналісти "Української правди" помітили Малюка серед гостей на дні народження заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

До теми – Зеленський: СБУ нарешті стала кошмаром для зрадників, сепаратистів, контрабандистів:

Текст поста Тараса Мельничука:

Уряд сьогодні 16.02.2022. Кадровий блок

Призначено:

– Малюка Василя Васильовича заступником Міністра внутрішніх справ України;

– Крука Сергія Івановича Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Звільнено:

– Магалецьку Владиславу Валеріївну з посади Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Тимчасово покладено виконання обов’язків:

– Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на Вовнюка Анатолія Віталійовича.