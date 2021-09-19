Засудили на основі "свавільних" рішень суду: Рада Європи звернулась до Росії через Навального

Рада Європи звернулась до Росії та закликала звільнити ув'язненого опозиціонера Олексія Навального. Також закликали Кремль виплатити компенсацію потерпілим.

Зокрема мовиться про компенсацію, призначену Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) нафтовому концерну ЮКОС. Відповідні постанови ухвалили на щоквартальному засіданні Комітету міністрів Ради Європи з нагляду за виконанням постанов і рішень ЄСПЛ, що тривав 14 – 16 вересня.

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Рада Європи закликала Росію звільнити Навального

Комітет міністрів Ради Європи розглянув 6 питань, що стосувались Росії. Зокрема – "Навальний і Офіцеров проти Росії" ("справа Кіровлісу") і "Навальний проти Росії" (справа "Ів Роше").

Щодо цих справ Європейський суд з прав людини постановив, що заявників засудили в Росії "за дії, які не відрізняються від звичайної комерційної діяльності", на підставі "свавільних" і "явно необгрунтованих" судових рішень.

Саме тому Комітет міністрів Ради Європи закликав Росію:

звільнити Олексія Навального;

скасувати обвинувальні вироки за обома справами;

виплатити заявникам компенсації.

Окрім того, наглядовий орган висловив глибокий жаль через затримку відповідей на його запити до влади Росії та запропонував своєму генсекретарю направити листа главі МЗС Росії. У зверненні висловити занепокоєння через утримання в колонії Олексія Навального.

Коротко про справу Навального

Олексія Навального отруїли в літаку влітку 2020 року. Згодом опозиціонера у комі доставили в реанімацію Омська, через кілька днів – у Берлін.

Згодом встановили, що Навального отруїли "Новачком".

Автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участі Der Spiegel з'ясували, що замах на Навального здійснила в Томську спецгрупа з 8 оперативників ФСБ.

Після лікування, у січні 2021 у Росії політика затримали. У лютому 2021 року засудили до 3,5 років ув'язнення за справу "Ів Роше".

Суд у Страсбурзі зобов'язав Росію виплатити нафтовому концерну ЮКОС компенсацію в розмірі 1 866 104 634 євро і 300 тисяч євро витрат і судових витрат. Проте Кремль не сплатив кошти.