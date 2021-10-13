Адвокат Ілля Воробйов із компанії "Міллер" представляв інтереси дівчини у суді безкоштовно. Вирок нападнику оголосили 13 жовтня.

Нагадаємо Бив ногами та зламав ніс: у Харкові хлопець відгамселив дівчину на очах в однолітків – відео 18+

Як покарали нападника

16-річний хлопець визнаний винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень 14-річній дівчині.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 120 годин громадських робіт та задовольнив цивільний позов частково. Дівчині мають виплатити 35 тисяч гривень як моральну компенсацію.

Справедливість перемогла, а ми щиро раді, що мали можливість надати свою допомогу там, де вона була найбільш потрібна,

– прокоментував адвокат Ілля Воробйов.

Побиття дівчини у Харкові: головне

11 червня в одному з дворів Харкова хлопець по-звірячому побив дівчину на очах в її однолітків.

Група "друзів" дівчини навіть не спробували заступитися за неї.

Внаслідок нападу 14-річна дівчина отримала численні травми та зламаний ніс.

Згодом мати постраждалої опублікувала відео вибачення хлопця перед своєю жертвою. Стоячи на колінах, він неохоче просить вибачення у постраждалої та інших дівчат.

Хлопець ногами відгамселив дівчину у Харкові: дивіться відео "Труха Харьков" (18+)

Повний текст публікації юридичної компанії "Міллер"

Справедливість існує. Ми це довели, бо виграли сьогодні справу побитої у Харкові 14-річної дівчини. Суд оголосив вирок нападнику.

16-річний хлопець визнаний винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень 14-річній харків’янці.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 120 годин громадських робіт та задовольнив цивільний позов нашого адвоката частково – 35 000 (тридцять п’ять тисяч) гривень засуджений зобов’язаний сплатити нашій клієнтці у якості моральної компенсації.

Адвокати Міллер, юридична компанія взялися Pro bono (безоплатно) представляти інтереси потерпілої внаслідок побиття (https://bit.ly/3lvIswP ).

Що передувало:

11 червня у Харкові сталася подія, яку ми не змогли залишити без уваги. Під час посиденьок компанії друзів на вулиці 16-річний хлопець почав бити свою 14-річну подругу.

На поширеному в ЗМІ відео (bit.ly/3zlgY1G) зафільмовано, як юнак наносить постраждалій удари кулаками та ногами по обличчю, голові, тілу. Окрім цього, їй нанесена психологічна травма.

"Вирок у кримінальній справі та призначене покарання повинні стати гідним уроком для засудженого. Справедливість перемогла, а ми щиро раді, що мали можливість надати свою допомогу там, де вона була найбільш потрібна", – коментує адвокат кримінальної практики Ілля Воробйов.