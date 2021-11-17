Затримали на гарячому: директор лісгоспу на Вінниччині намагався підкупити слідчого ДБР

Директор лісгоспу у Вінницькій області намагався дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань. Правоохоронці затримали його.

Затримання відбулося 16 листопада. Відомо, що чиновник пропонував представнику ДБР 20 тисяч гривень.

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В чому підозрюють директора лісгоспу

Управління ДБР Хмельницького розслідує незаконне вирубування дерев на території лісгоспу. Його директора підозрюють у тому, що він знищив приблизно 15 тисяч дерев на понад 50 гектарах.

Попередні підрахунки шкоди незаконної вирубки – понад 130 мільйонів гривень. Для того, щоб виростити новий ліс, потрібно 10 – 15 років.

Коли чиновник дізнався про розслідування цієї справи, то запропонував слідчому ДБР 20 тисяч гривень. Він хотів, аби правоохоронець розв'язав питання за гроші, але той звернувся до керівництва.

Як затримували чиновника: дивіться відео



Наразі директору лісгоспу готують повідомлення про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на термін до 8 років з конфіскацією майна.

Чиновник намагався дати хабар слідчому ДБР / Фото пресслужби ДБР

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