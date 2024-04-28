Безглузда й смішна феєрія: як в Росії реагують на дії Путіна щодо заступника Шойгу

23 квітня стало відомо, що в Росії затримали заступника Шойгу Тімура Іванова, мовляв, за хабар. Ба більше – російський так званий міністр оборони був попереджений про це.

Тим часом російський народ з одного боку сміється з цієї ситуації, з іншого – розлючені "z-пабліки". Чому саме – 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Затримання Іванова

Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. Ймовірно, мовиться про понад один мільйон рублів. Також у мережі показали розкішні маєтки заступника Шойгу і розкрили певні подробиці його особистого життя.

"Я не зустріла жодного співчуваючого. Люди ржуть. Там є подробиці "леопардового гламуру": є жінка-пропагандистка, яка переходить від одного міністра до іншого. Ці квартири, які записані на "шофера Стасіка" – абсолютна безглузда феєрія", – сказала Романова.

Це все з одного боку викликає сміх, а з іншого – розлючення росіян, каже Романова.

""Z-пабліки" розлючені, що таке могло бути. До кінця не вірили про процвітання корупції. Спливає більше фактів. Тобто це рівень міноборони – ось, що відбувається у армії. Політологи бачать з іншого боку, що це сталося напередодні інавгурації Путіна, який після змінюватиме керівництво певних ланок. Чи змінить Шойгу – питання. Можливо, готується його відставка", – відзначила вона.

Крім цього пройшли затримання й інших чиновників у московській області за хабарі.

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