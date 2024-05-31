Заступника голови Рівненської обласної ради викрили на хабарі у пів мільйона гривень

Співробітники НАБУ та САП викрили на отриманні пів мільйона гривень заступника голови Рівненської обласної ради. Він вимагав кошти у приватного підприємця у справі про придбання землі та майна.

Участь у злочині також брав директор одного з комунальних підприємств. Гроші фігуранти отримували впродовж 2022 – 2023 років.

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Вимагав гроші у підприємця

За даними слідства, у 2021 році приватний підприємець купив недіючий дитячий санаторій і планував отримати у власність його матеріальні цінності та землю, на якій він розташовуваний.



Натомість посадовець за хабар обіцяв посприяти у розв'язанні питання щодо списання майна санаторію. Окрім цього, він мав забезпечити прийняття депутатами Рівненської обласної ради позитивного рішення про продаж вказаної земельної ділянки площею 5,4 гектара, на якій розташований цей санаторій.



У межах досудового розслідування слідчі встановили, що за 2022 – 2023 роки за свої "послуги" фігурант разом із директором одного з комунальних підприємств отримав від підприємця майже пів мільйона гривень.

"За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру в одержанні пів мільйона гривень неправомірної вигоди за вирішення земельних та майнових питань заступнику голови Рівненської обласної ради", – йдеться у повідомленні.

Справи НАБУ: останні новини

Ексзаступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову нещодавно повідомили про підозру. Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на понад 15 мільйонів гривень. У САП і НАБУ виявили, що він незаконно збільшував свої статки протягом 2020 – 2022 років.

У НАБУ та САП також розкрили схему із присвоєння держземель на 291 мільйон гривень. В її організації підозрюють міністра агрополітики Миколи Сольського. У своїй справі він використовував ветеранів АТО.

А дещо раніше у Чернівецькій митниці НАБУ та САП виявили корупційну схему. Вона призвела до завдання державі збитків на 290 мільйонів гривень у вигляді недоотриманих податків.

Дії посадовця кваліфікували за статтями про вимагання неправомірної вигоди за здійснення впливу та про одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Фігуранту загрожує від 3 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.