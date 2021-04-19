Життю і здоров'ю може загрожувати небезпека, – Єнін про затриманого в Росії українського консула

У Росії 16 квітня затримали українського консула Олександра Сосонюка. В міністерстві закордонних справ України такі дії ФСБ вважають провокаціями, і побоюються за життя й здоров'я затриманого дипломата.
Джерело:24 канал
Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. І додав, що Олександр Сосонюк днями повернеться з Росії.
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Євген Єнін повідомив, що українське МЗС зараз намагається організувати можливості для евакуації в Україну дипломата.
На нашу думку, його життю і здоров'ю може загрожувати небезпека,
– зазначив він.
Нападали представники правоохоронних органів, – Єнін про затримання українського консула в Росії
"Нападали вже фактично представники правоохоронних органів, які навіть не дали йому можливості дістати свій ідентифікаційний документ, що посвідчує посаду", – підкреслив він.
За його словами, саме цим фактом невстановлення особистості українського дипломата в Росії й пояснюють його затримання. Але такі дії прямо заборонені віденськими конвенціями.
В таких ситуаціях ми поводимось абсолютно дзеркально, про що повідомили російську сторону. Водночас Росія почала погрожувати нам подальшими репресіями і видвореннями наших дипломатів, якщо ми оголосимо персоною нон грата когось не того,
– зауважив Євген Єнін.
Єнін прокоментував дипломатичний скандал між Україною й Росією: відео
Що цьому передувало
- 16 квітня ФСБ Росії затримала українського консула Олександра Сосонюка в Санкт-Петербурзі. В той час він вечеряв у одному з ресторанів. Українця звинуватили в отриманні "інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії".
- Згодом Росія заявила, що висилає консула – він повинен покинути країну до 22 квітня. Крім того, російське МЗС викликало тимчасового повіреного України.
- У Міністерстві закордонних справ України назвали такі дії Росії "чистою провокацією" та порушенням Віденської конвенції. Наразі МЗС готується організувати повернення українського дипломата.
- У відповідь на це Україна висилає старшого дипломата Росії. Мовиться про одного з радників посольства Росії Євгена Чєрнікова.