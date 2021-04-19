Життю і здоров'ю може загрожувати небезпека, – Єнін про затриманого в Росії українського консула

У Росії 16 квітня затримали українського консула Олександра Сосонюка. В міністерстві закордонних справ України такі дії ФСБ вважають провокаціями, і побоюються за життя й здоров'я затриманого дипломата.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. І додав, що Олександр Сосонюк днями повернеться з Росії.

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Євген Єнін повідомив, що українське МЗС зараз намагається організувати можливості для евакуації в Україну дипломата.

На нашу думку, його життю і здоров'ю може загрожувати небезпека,

– зазначив він.

Нападали представники правоохоронних органів, – Єнін про затримання українського консула в Росії

Заступник Дмитра Кулеба пригадав, що 16 квітня у Росії фактично стався напад на співробітника українського консульства.

"Нападали вже фактично представники правоохоронних органів, які навіть не дали йому можливості дістати свій ідентифікаційний документ, що посвідчує посаду", – підкреслив він.

За його словами, саме цим фактом невстановлення особистості українського дипломата в Росії й пояснюють його затримання. Але такі дії прямо заборонені віденськими конвенціями.

В таких ситуаціях ми поводимось абсолютно дзеркально, про що повідомили російську сторону. Водночас Росія почала погрожувати нам подальшими репресіями і видвореннями наших дипломатів, якщо ми оголосимо персоною нон грата когось не того,

– зауважив Євген Єнін.

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