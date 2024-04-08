У Сухопутних військах сказали, як затримка допомоги США впливає на відбиття атак Росії

Затримка допомоги від союзників сильно впливає на можливості українських військових протистояти ворогу. Завдяки підтримці, ЗСУ змогли б поповнити свої запаси та розширити спектр ураження ворожих сил.

Про важливість надання допомоги від США 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що ті країни, які територіально ближчі до країн-агресорів краще розуміють всю складність ситуації.

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Затримка допомоги

Будь-яка затримка постачання зброї, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, обмежує планування чи підготовку операцій по всій лінії фронту. Нестача боєкомплекту змушує командування розподіляти наявний ресурс по підрозділах і враховувати частину переведення в резерв, замість використання на випадок непередбачуваних обставин.

Якби американці свої внутрішні політичні розбіжності вирішили та пішло б постачання зброї, ми б змогли нею наситити наші війська, збільшити кількість запасу боєкомплекту,

– зазначив Тимочко.

Таке збільшення запасу зброї дасть можливість розширити спектр ураження ворожих сил та проведення військових операцій на конкретних напрямках.

Голова розвідки Палати представників США Майк Тернер очікує, що спікер Майк Джонсон винесе питання про допомогу Україні на розгляд вже 9 квітня . Також він очікує, що переважна більшість Конгресу схвалить додаткове фінансування для України, попри внутрішні розбіжності.

Оскільки українські війська, попри всі проблеми, знищили дуже велику кількість ворожої бронетехніки, росіяни, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, намагаються на одну одиницю бронетехніки "насадити" максимальну кількість піхоти для прориву нашої лінії оборони, аби "висипати" там піхоту. Вони нехтують всіма правилами безпеки, садячи на техніку фантастичну кількість людей.

Для них (росіян – 24 Канал) стоїть завдання – в будь-який спосіб зайти на наші позиції та закріпитися там, не враховуючи втрати,

– зауважив Тимочко.

Зрозуміло, що достатня кількість боєкомплекту допомогла б мінімізувати такі ризики. ЗСУ могли б знищити ворожу бронетехніку на під’їзді, а ще краще – знищувати її далекобійною зброєю в пунктах їхнього постійного перебування, чи на місцях, коли вони тільки розгортаються в бойові порядки.

Важливе усвідомлення союзників

Ті країни, які розташовані територіально ближче до країн-агресорів, допомагають Україні навіть в шкоду своєму бюджету. Вони розуміють, що якщо програє Україна, то диктатори не зупиняться. З іншого боку, ті країни, що територіально далекі від них, вважають, що вони можуть впливати на перебіг політики через внутрішні політичні дебати. Однак вони втрачають довіру до себе та силу на політичній арені.

"Південна Корея виділила Україні 2,5 мільярди доларів на допомогу в короткостроковій перспективі при тому, що мають поруч такого сусіда, як Північна Корея", – додав Тимочко.

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