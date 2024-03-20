Вже майже півроку, як Конгрес тягне із ухваленням пакету військової допомоги Україні. У Міноборони США кажуть, що розуміють, якими фатальними наслідками можуть обернутися ці вагання.

Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер визнав, що затримка допомоги Києву збільшує ризик окупації росіянами нових територій.

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Кожного дня загроза зростає

За словами Райдера, у США цілком усвідомлюють ту надскладну ситуацію, в якій опинилася наша країна на полі бою. Там розуміють нагальність потреб України у боєприпасах та іншому озброєнні.

Генерал-майор підкреслив, що кожен новий день зволікання збільшує ризик нових російських наступів. Окупанти вже змогли досягти певних успіхів на фронті. Тим часом українці, на думку Райдера, проявили себе неймовірно мужніми та інноваційними бійцями. Попри ворожі штурми, вони продовжують тримати оборону на більшій частині передової лінії.

У Пентагоні обіцять співпрацювати з Конгресом. А також домогтися тієї підтримки, яка не дозволить Росії захопити більше території.

Також Райдер висловив сподівання, що Україна у майбутньому зможе повернути усі свої окуповані землі.

Генерал залишаєтться оптимістом щодо ухвалення пакету допомоги Києву на 61 мільярд доларів. Він певний, що Конгрес таки дійде згоди і підтримає його.

Раніше очільник Пентагону Ллойд Остін теж оцінив ймовірність прориву росіян. Він наголосив, що військам країни – агресорки вдається частково досягати невеликих воєнних перемог. Водночас задля захоплення невеличкого клаптика землі Росія використовує величезні ресурси.

Крім того, Остін додав, що Головком Сирський запевнив його у здатності українських військових й надалі тримати оборону.

Пакет допомоги Україні: що відомо