Затримка на 10 годин: Укрзалізниця опублікувала перелік поїздів, які затримуються через обстріл

4 серпня 2024, 13:26
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Джерело:

Укрзалізниця

Унаслідок обстрілу залізничної інфраструктури сьогодні вночі, коли ворог атакував Полтавську область, деякі поїзди затримуються в русі.

Зокрема, потяги з Харкова затримуються на 10 годин через обстріл, повідомили в "Укрзалізниці".

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Росіяни атакували залізницю на Полтавщині

В ніч на 4 серпня росіяни обстріляли Полтавську область. Зазначалось, що пошкоджено залізничну інфраструктуру: колії, контактну мережу, опори. Відтак, довелося змінити маршрути деяких поїздів, що спричинило затримки руху.

Унаслідок атаки затримуються низка поїздів

В Укрзалізниці повідомили, що продовжують працювати над подоланням наслідків нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині.

Станом на 12:50 є низка значних затримок:

  • 21/22 Харків – Львів +10:34
  • 103/104 Краматорськ – Львів +10:34
  • 1/2 Харків – Івано-Франківськ +10:06
  • 201/202 Харків – Ворохта +10:06
  • 63/64 Харків – Львів +4:57
  • 111/112 Ізюм – Львів +4:57
  •  112/111 Львів – Ізюм +2:25

В Укрзалізниці також наголосили, що це своєю чергою означає, що буде відчутний вплив і на відправлення двох зворотних рейсів сьогодні ввечері:

  • 64/63 Львів – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;
  • 112/111 Львів – Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу.
  • 2/1 Івано-Франківськ – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;
  • 202/201 Ворохта – Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає стоянку поза графіком на станції Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.

У компанії перепросили за незручності та зазначили, що від самої ночі працюють над тим, щоб максимально швидко доставити українців до потрібного пункту призначення.

Важливо! Ушкоджені ділянки інфраструктури залізничники вже відновили.
Автор: Анастасія Лукашевська