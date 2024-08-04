Затримка на 10 годин: Укрзалізниця опублікувала перелік поїздів, які затримуються через обстріл

Унаслідок обстрілу залізничної інфраструктури сьогодні вночі, коли ворог атакував Полтавську область, деякі поїзди затримуються в русі.

Зокрема, потяги з Харкова затримуються на 10 годин через обстріл, повідомили в "Укрзалізниці".

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Росіяни атакували залізницю на Полтавщині

В ніч на 4 серпня росіяни обстріляли Полтавську область. Зазначалось, що пошкоджено залізничну інфраструктуру: колії, контактну мережу, опори. Відтак, довелося змінити маршрути деяких поїздів, що спричинило затримки руху.

Унаслідок атаки затримуються низка поїздів

В Укрзалізниці повідомили, що продовжують працювати над подоланням наслідків нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині.

Станом на 12:50 є низка значних затримок:

21/22 Харків – Львів +10:34

103/104 Краматорськ – Львів +10:34

1/2 Харків – Івано-Франківськ +10:06

201/202 Харків – Ворохта +10:06

63/64 Харків – Львів +4:57

111/112 Ізюм – Львів +4:57

112/111 Львів – Ізюм +2:25

В Укрзалізниці також наголосили, що це своєю чергою означає, що буде відчутний вплив і на відправлення двох зворотних рейсів сьогодні ввечері:

64/63 Львів – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;

112/111 Львів – Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу.

2/1 Івано-Франківськ – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;

202/201 Ворохта – Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає стоянку поза графіком на станції Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.

У компанії перепросили за незручності та зазначили, що від самої ночі працюють над тим, щоб максимально швидко доставити українців до потрібного пункту призначення.

! Ушкоджені ділянки інфраструктури залізничники вже відновили.