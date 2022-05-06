Затяжної комендантської години в Києві 8 – 9 травня не буде, але в КМДА є кілька застережень
Джерело:Віталій Кличко
У Києві та області вирішили не запроваджувати продовжену комендантську годину на 8 – 9 травня. У місті не планують проводити масові заходи.
Охочі піти покласти квіти до меморіалів зможуть це зробити
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що військове командування поки не планує запроваджувати комендантську годину в Києві та області на 8 – 9 травня.
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Кличко наголосив, що протягом цих днів у Києві не планують проводити ніяких заходів. Він нагадав, що під час воєнного стану масові заходи заборонені.
Водночас, як повідомив Кличко, охочі піти покласти квіти до меморіалів зможуть це зробити в приватному порядку.
Мер Києва заявив, що протягом 8 – 9 травня у столиці буде посилене патрулювання та охорона громадського порядку.
Кличко нагадав, що у Києві досі працюють піротехніки
Столичний міський голова закликав киян утриматися від масових гулянь чи відпочинку на природі великими компаніями.
Він нагадав, що відвідувати ліси та лісопаркові зони у Києві та передмісті заборонено, оскільки в багатьох із них досі працюють піротехніки.
Що відбуватиметься 8 – 9 травня
Як відомо, в Україні та інших країн світу 8 – 9 травня відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
У Міністерстві внутрішніх справ попередили, що Росія 9 травня може вдатися до провокацій. Зокрема, існує загроза збільшення кількості ракетних ударів.
Через це у деяких містах України вживають превентивних заходів. Наприклад, у Запоріжжі комендантська година триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня.
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У Харкові також повідомили, що, ймовірно, змінять час комендантської години у місті на цей період.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків скасував будь-які масові заходи. Він закликав місцевих мешканців залишатись вдома та за можливості навіть тимчасово виїхати з Івано-Франківська, на період 7 – 9 травня.
Також експерти очікують, що 9 травня президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити про війну з Україною або розпочати напад на Молдову. Існує ймовірність, що Росія оголосить про анексію Донбасу.
Окрім того, російський президент розглядає можливість оголошення загальної мобілізації у Росії.
Відомо, що російські загарбники готують військовий "парад" у зруйнованому Маріуполі. Водночас у Росії визнали, що не зможуть провести "парад перемоги" в окупованому Донецьку та Луганську.
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