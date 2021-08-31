Завдання для усієї країни: у ЗСУ готові до повномасштабного наступу Росії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що українські війська готові до повномасштабного вторгнення Росії. Однак, щоб успішно відбити атаку, має бути залученою не лише армія.

На випадок російського вторгнення у ЗСУ відпрацьовані відповідні плани та завдання. Також є плани зі швидкого нарощування боєздатності армії.

Варто прочитати "Така людська природа": у Кремлі оцінили можливість початку нової світової війни

Готовими мають бути не лише військові

Валерій Залужний зауважив, що розвиток нашого озброєння напряму залежить від розвитку економіки. Нове озброєння збільшить рівень обороноздатності українського війська, але головнокомандувач ЗСУ переконує, що наші війська готові використати усе що в них є на озброєнні. І готові використати ефективно.

Також Залужний відзначив, що Росія також веде інформаційну війну. Українське суспільство має ефективно їй протистояти.

Суспільство має вірити своїм Збройним силам. Має вірити у свою перемогу. Суспільство має саме, ось в цій кампанії, у боротьбі проти брехні та дезінформації, стати бійцем. Це справа кожного. Не тільки Збройних сил. І наскільки ми чинитимемо опір усі разом, настільки будемо міцнішими,

– наголосив командувач ЗСУ.

Українці, за словами Залужного, мають навчитися відрізняти фейки від правди та насамперед вірити своїй армії.

Останні новини з передової: