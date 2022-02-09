Завдання зі стримання агресії виконане, – Кулеба про допомогу Заходу у ситуації з Росією

Дмитро Кулеба заявив, що Захід зробив величезну роботу у стримуванні російської агресії проти України. Міністр закордонних справ України переконаний, що завдання зі стримання агресії виконане.

Про це Кулеба сказав на брифінгу за підсумками візиту до Києва та Москви президента Франції Еммануеля Макрона.

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Український міністр наголосив, що Захід проробив величезну роботу у питанні стримування агресія Росії проти України.

Літаки з допомогою щодня прибувають в Україну. Пакет санкцій сформований, він лежить на столі й Москва знає, що це вдарить практично. Завдання зі стримування агресії виконане. Але переговори продовжуються,

– сказав Кулеба.

Він також підбив підсумки візиту президента Франції до України. Глава МЗС України назвав розмову між президентами дуже конкретною і запевнив, що жодних "зрад" не сталося. Кулеба назвав "неприпустимою" ситуацію, в якій Україну можуть схиляти до якогось рішення методом ультиматумів.

На його думку, Макрон дуже "глибоко розібрався" у всіх нюансах ситуації на Донбасі та мінського процесу.

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Відреагував Кулеба на слова Макрона про те, що найближчими днями будуть "критичними" щодо ризику вторгнення військ РФ в Україну.

"Він, як досвідчений політик, безумовно, має свої відчуття ситуації після розмов із президентами Путіним та Зеленським. Але зараз не потрібно категорично прив'язуватись до календарних речей... Потрібно працювати. Нам, нагадаю, обіцяли війну наприкінці грудня, потім у середині січня, потім наприкінці січня, потім на початку лютого. Ми все ще, дякувати Богу, перебуваємо в дипломатичному процесі", – сказав глава МЗС.

Кулеба підбив підсумки візиту Макрона до України: дивіться відео

Підсумки візиту Макрона до України

Макрон відвідав українську столицю 8 лютого. Це перший візит очільника Франції в Україну за останні 24 роки. Під час зустрічі Володимира Зеленського з французьким колегою сторони домовилися розширити свою співпрацю. Як наслідок – були підписані низка угод, зокрема щодо:

фінансування та постачання в Україну електровозів компанії Alstom на суму 900 мільйонів євро,

постачання пожежно-рятувальної техніки для ДСНС,

будівництва патрульних катерів для ДПСУ, на що передбачене окреме фінансування.

Водночас 7 лютого Макрон зустрічався у Москві з російським президентом Владіміром Путіним. Переговори тривали 6 годин. Сторони обговорили ситуацію навколо України та "гарантії безпеки", яких вимагає Росія.

Брифінг президентів Зеленського та Макрона: дивіться відео