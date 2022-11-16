Навіть якби була цілеспрямована атака: Шейтельман не вірить, що НАТО вступить у війну
Україна може попросили НАТО збивати всі ракети, які летять у бік Польщі. Тоді б це захистило Захід України та саме НАТО.
Про це для 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що зараз не мовиться про світову війну через падіння ракет у Польщі.
До теми Після масованої атаки у НАТО пообіцяли Україні ще більше систем ППО
"Навіть якщо доведуть, що Росія спеціально вистрелила, то це також не предмет для третьої світової війни. Бо це не напад на Польщу. Це провокація, вбивство мирних", – сказав Шейтельман.
Треба виступити з ініціативою
За словами політтехнолога, росіяни вбивали мирних громадян на території Євросоюзу. Зокрема, вони вбили ядерною зброєю Литвиненка в центрі Лондона. Експерт зазначив, що Росія вчинила ядерний теракт і НАТО навіть не планувало обговорення, чи треба нападати.
Не треба перебільшувати й роздмухувати. Росіяни, навіть якщо це виявиться їхня ракета, не зізнаються у цьому. Нам треба виступити самим з ініціативою, що ми пропонуємо для НАТО. Слід заявити, що не можемо гарантувати безпеку країнам НАТО, – сказав Шейтельман.
Зверніть увагу – Шейтельман про ракетний удар по Польщі: дивіться відео
Удар по Пшеводові у Польщі: останні новини
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на падіння ракет у Польщі 15 листопада. Він заявив, що відповідальність повністю лежить на Росії.
- НАТО посилить протиповітряну оборону на східному кордоні.
- Громадський діяч Ришард Купідура сказав, що у Польщі й раніше побоювалися ракетної атаки. Трагедія 15 листопада порушила психологічний бар'єр суспільства.
- Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що ракета може належати українській ППО, але виробили її у Росії. За словами Дуди, розслідування встановило, що немає навмисного нападу на Польщу.