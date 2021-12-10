Завдяки США, – Зеленський каже, що в Україні може відкритися новий майданчик для переговорів

Володимир Зеленський виступає за якомога більшу кількість форматів обговорення ситуації на Донбасі. Так, завдяки США може відкритися новий майданчик.

Зеленський прагне залучити більше країн для зупинення війни

Однак у цьому випадку важливо не втратити нормандський формат. Про це президент України заявив у інтерв'ю.

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Важливо не втратити те, що є, бо у цьому зацікавлений Еммануель Макрон. Я познайомлюся з новим канцлером Німеччини паном Шольцом. Але у нас сьогодні з Макроном гарні стосунки. Він один із лідерів Європи. Лідер, який зацікавлений у розвитку та реалізації всіх напрацювань нормандського формату,

– сказав політик.

Він наголосив, що для України є важливою реакція Макрона – президента Франції.

"Всі за те, щоб існувало більше форматів і щоб якомога більше країн робили все можливе, щоб зупинити війну", – підсумував Зеленський.

Дивіть інтерв'ю Володимира Зеленського:

Нормандський формат: останні новини

Зустріч лідерів нормандської четвірки відбулася ще у грудні 2019 року. З того часу Росія блокує переговори.

Кремль запропонував провести зустріч на рівні міністрів 11 листопада. Однак за кілька днів до того очільник російського МЗС Сергій Лавров відмовився брати участь. Своє рішення він пояснив "неузгодженістю підсумкового документа".

У Франції та Німеччині заявили, що це – "неправильна позиція".

Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що Москва вчергове показала, що саме вона блокує переговори.

Вже 17 листопада російське МЗС опублікувало конфіденційне листування Лаврова та його французького колеги Жана Іва Ле-Дріана.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це "спробою остаточно добити нормандський формат".

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