Завдяки США, – Зеленський каже, що в Україні може відкритися новий майданчик для переговорів
Джерело:ТСН
Володимир Зеленський виступає за якомога більшу кількість форматів обговорення ситуації на Донбасі. Так, завдяки США може відкритися новий майданчик.
Зеленський прагне залучити більше країн для зупинення війни
Однак у цьому випадку важливо не втратити нормандський формат. Про це президент України заявив у інтерв'ю.
Рекомендуємо Було б краще, якби США були там, – Макфол про нормандський процес
Важливо не втратити те, що є, бо у цьому зацікавлений Еммануель Макрон. Я познайомлюся з новим канцлером Німеччини паном Шольцом. Але у нас сьогодні з Макроном гарні стосунки. Він один із лідерів Європи. Лідер, який зацікавлений у розвитку та реалізації всіх напрацювань нормандського формату,
– сказав політик.
Він наголосив, що для України є важливою реакція Макрона – президента Франції.
"Всі за те, щоб існувало більше форматів і щоб якомога більше країн робили все можливе, щоб зупинити війну", – підсумував Зеленський.
Дивіть інтерв'ю Володимира Зеленського:
Нормандський формат: останні новини
- Зустріч лідерів нормандської четвірки відбулася ще у грудні 2019 року. З того часу Росія блокує переговори.
- Кремль запропонував провести зустріч на рівні міністрів 11 листопада. Однак за кілька днів до того очільник російського МЗС Сергій Лавров відмовився брати участь. Своє рішення він пояснив "неузгодженістю підсумкового документа".
- У Франції та Німеччині заявили, що це – "неправильна позиція".
- Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що Москва вчергове показала, що саме вона блокує переговори.
- Вже 17 листопада російське МЗС опублікувало конфіденційне листування Лаврова та його французького колеги Жана Іва Ле-Дріана.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це "спробою остаточно добити нормандський формат".
Це може вас зацікавити – Меркель шкодує, що не відбулася нормандська зустріч: дивіться відео