Про це 24 Каналу розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар, зазначивши, що у кремлівського диктатора є ризики, які несе завершення війни і її продовження. На його думку, припинення бойових дій на території України для Володимира Путіна є більш небезпечним.

Чого боїться Путін?

Валерій Пекар назвав три факти, чому Путіну невигідно завершувати війну.

Перше – у Росії повністю зруйнована цивільна частина економіки. Незрозуміло, яким чином її можна повернути до життя, адже вся економіка переведена на "воєнні рейки".

Друге – у Путіна понад 500 тисяч жорстоких вбивць у війську, які повернуться із фронту і з ними треба буде щось робити. Якщо їх ігнорувати, то "вони знесуть всю Росію".

Третє – в оточені Путіна багато людей, які є радикально налаштовані щодо війни й вважають, що кремлівський диктатор недостатньо сильний, щоб виграти її.

Отже, для нього завершення війни простим способом переговорів є уже чимось неможливим. Треба розуміти, що Росія зайшла достатньо далеко, адже там майже зруйнована економіка. Вона поступово сповзає в колапс, який є невідворотним,

– сказав викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.

Зупинити крах Росії, ймовірно, можна, але для цього необхідно різко перебудувати російську економіку і політику.

За словами Валерія Пекаря, Путін не готовий це робити, адже йому важливіший власний добробут, а не його країни.

Додамо, 7 серпня 2025 року Путін висловився щодо ймовірної зустрічі з Дональдом Трампом і припустив можливість переговорів із Володимиром Зеленським, хоча, за його словами, для цього ще не створено належних умов. Він назвав ОАЕ потенційним місцем для діалогу.