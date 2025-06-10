Мир через силу: Зеленський розповів, як просив Трампа вплинути на Путіна
- Зеленський розповів про свою розмову з Трампом, в якій він пропонував тиснути на Путіна шляхом припинення вогню або передачі зброї Україні.
- Президент України вважає, що для припинення війни потрібна політична воля, а мир настане, коли світ зрозуміє справжні наміри Путіна.
- Він наголосив, що країни світу повинні діяти рішуче, щоб вплинути на ситуацію.
Президент України пояснив простий спосіб для того, щоб змусити Путіна погодитися на мир. На його думку, це не важко втілити в життя – важко знайти політичну волю.
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву українського лідера в інтерв'ю угорському виданню Válasz online.
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Що Зеленський пропонував зробити Трампу
Президент України розповів, як у лютому розмовляв з американським лідером про тиск на Путіна.
Ось пакет зі зброєю та ракетами. Ключ до запуску – у нас. Домовляйтеся про припинення вогню, інакше ми передаємо ключ українцям. Можливо, це не сподобається президенту Путіну, але не можна говорити про території, поки немає режиму тиші,
– сказав Зеленський Трампу.
"Скажіть, де є подібні слова з боку Сполучених Штатів чи Китаю? Не лише Америка, а й інші країни мали б сказати: припиніть бойові дії, або ми передамо зброю Україні", – заявив президент України.
За його словами, росіяни не наважуються виступити проти війни, але вони точно злякалися б, якби ракети могли націлитися й на них. У такому разі Путіну довелося б займатися своїм власним народом.
Оце і є "мир через силу". Це не надто складний спосіб припинити війну – складно лише знайти на це політичну волю,
– зазначив Зеленський.
Він висловив сподівання на те, що "в сильних країн поступово відкриються очі, і їхнє суспільство змусить їх ухвалювати рішучі кроки".
Також президент України заявив, що мир настане лише тоді, коли світ зрозуміє, чого хоче Путін. На його думку, постійні російські атаки є лише свідченням того, що російський диктатор не бажає завершувати війну, а лише шукає приводи, щоб знову напасти.