Завершилась зустріч послів ЄС: до узгодження 6 пакету санкцій проти Росії ще далеко, – журналіст

Посли країн ЄС зустрілися, щоб обговорити 6 пакет санкцій проти Росії. Відомо, що і цього разу знову не вдалося досягнути узгодження.

Про це у своєму твітері написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Він зазначив, що до угоди між усіма країнами ЄС щодо санкцій проти Росії ще далеко.

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Результат зустрічі – велика кількість винятків і відступів

Йозвяк розповів, що сама зустріч послів ЄС завершилася, але не принесла бажаних результатів. Він додав, що для деяких лідерів можуть внести корективи. Та й сам шостий пакет санкцій проти Росії далекий від узгодження. Мовляв, виникло "багато винятків і відступів".

Зауважимо, що про це він говорив напередодні зустрічі тих самих послів. Йозвяк підкреслював, що новий пакет санкцій отримав нову правку. Відповідно Європейська Рада закликала якомога швидше розглянути питання, пов'язане з "тимчасовим винятком для сирої нафти, яка постачається нафтопроводом".

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А Боррель вважав, що домовленостей практично досягнули

Під час ефіру він підкреслив, що усім послам необхідно одноголосно ухвалити рішення. І це при тому, що над цим питанням активно точилися дискусії як вчора, так і сьогодні (30 травня).

Водночас він був переконаний, що Угорщина не стане на заваді ухваленню шостого пакета санкцій проти Росії. Разом з тим довелося піти на певні поступки. Так, нафту до ЄС країна-агресорка не зможе постачати до кінця 2022 року. Але у неї буде можливість робити через нафтопровід "Дружба". Завдяки йому нафту отримують Угорщина, Словаччина та Чехія.

Задля справедливості мусимо додати ще одне з попередніх повідомлень Рікарда Йозвяка. У ньому журналіст розповідає, що домовленостей серед членів Євросоюзу немає не лише стосовно нафтового ембарго. Ба більше, позиція Угорщини хоч і відіграє тут певну роль, але не остаточну.

Як з'ясувалося, не всім державам сподобалися обмеження, які стосуються покупок. Мовляв, новий пакет санкцій передбачає, що росіяни позбудуться можливості купувати нерухоме майно на території ЄС. Оскільки громадяни країни-агресорки вкладали гроші в елітне житло, то ці держави втратять чимало коштів через це обмеження.

Не списував би з рахунків Угорщину політолог Петро Олещук. Він переконаний, що країна намагається всіляко шантажувати Євросоюз. Причому від м'якості позиції ЄС страждає не лише наша держава, а й весь союз.

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